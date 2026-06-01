Tulsi Puja Benefits: घर में तुलसी का पौधा क्यों माना जाता है शुभ?

By
Rajesh
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Tulsi Puja Benefits: घर में तुलसी का पौधा क्यों माना जाता है शुभ?
Tulsi Puja Benefits: घर में तुलसी का पौधा क्यों माना जाता है शुभ?

शास्त्रों में छिपा है बड़ा रहस्य
Tulsi Puja Benefits, (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं, जो सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। इन्हीं में से एक है तुलसी का पौधा। आपने अक्सर अपने बड़े-बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जिस घर के आंगन में तुलसी नहीं, वो घर अधूरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी को शास्त्रों में इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है? इसे सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का रूप क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं तुलसी के पौधे को क्यों इतना पवित्र माना गया है।

तुलसी को माना जाता है पवित्र

पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि विष्णु, कृष्ण और उनके अवतारों की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों में भी तुलसी की महिमा के बारे में बताया गया है कि तुलसी का पौधा घर के वातावरण को पवित्र बनाता है और परिवार के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

घर में तुलसी का पौधा लगाने के धार्मिक लाभ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा घर में लगाने से कई शुभ फल मिलते हैं। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर में सुख-शांति का माहौल बना रहता है। इसके अलावा तुलसी माता की नियमित पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, जिससे आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं और घर में खुशहाली आती है।

वास्तु शास्त्र में भी है खास महत्व

वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि घर के आंगन, बालकनी या उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण शांत और संतुलित बना रहता है। हालांकि तुलसी को साफ-सुथरे स्थान पर रखना चाहिए और उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। सूखी या मुरझाई हुई तुलसी को लंबे समय तक घर में रखना शुभ नहीं माना जाता।

तुलसी पूजा का क्या है महत्व?

हिंदू धर्म में सुबह और शाम तुलसी के सामने दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और परिवार पर आने वाली कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। विशेष रूप से कार्तिक माह और तुलसी विवाह के दौरान तुलसी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है।