Wednesday Astrology Remedies: बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा क्यों है वर्जित?

जानें ज्योतिषीय कारण और जरूरी उपाय

Wednesday Astrology Remedies, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में यात्रा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि अगर यात्रा शुभ समय और सही दिशा में की जाए तो कार्य सफल होते हैं और परेशानियां कम आती हैं। इसी तरह सप्ताह के हर दिन के लिए एक खास दिशा को अशुभ माना गया है। मान्यता है कि बुधवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता और अगर यात्रा जरूरी हो तो कौन से उपाय करने चाहिए।

क्या होता है दिशा शूल?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर दिन एक विशेष दिशा में जाना कष्टकारी या बाधाओं से भरा हो सकता है, इसे ही दिशा शूल कहा जाता है। बुधवार का दिशा शूल उत्तर दिशा में होता है। माना जाता है कि इस दिशा में यात्रा करने से आर्थिक हानि, स्वास्थ्य में गिरावट या कार्यों में रुकावट आ सकती है।

बुधवार और उत्तर दिशा का संबंध

बुध ग्रह का प्रभाव: बुधवार के स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध को बुद्धि और व्यापार का कारक माना जाता है।

बुधवार के स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध को बुद्धि और व्यापार का कारक माना जाता है। ऊर्जा का टकराव: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुधवार को उत्तर दिशा की ओर जाने वाली ऊर्जा जातक के लिए प्रतिकूल फल दे सकती है, जिससे मानसिक तनाव या दुर्घटना का डर रहता है।

अगर यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो क्या करें?

कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब यात्रा टालना संभव नहीं होता। ऐसे में शास्त्रों में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप दिशा शूल के दोष को कम कर सकते हैं: