Vaishakh Amavasya: वैशाख अमावस्या की रात क्यों मानी जाती है इतनी खतरनाक?

भूल से भी न करें ये गलतियां!
Vaishakh Amavasya, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। यह दिन पवित्र स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, पितृ तर्पण और दान-पुण्य के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
वहीं जल और अन्न का दान करने से पितृ दोष दूर होता है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। हालांकि, जहां दिन का समय बेहद शुभ और पुण्यदायी माना गया है, वहीं वैशाख अमावस्या की रात को लेकर भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं।
इन नियमों का पालन न करने पर व्यक्ति को नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं साल 2026 में वैशाख अमावस्या कब और इस दिन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है।
वैशाख अमावस्या 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार, इस वर्ष वैशाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल गुरुवार को रात 08 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 17 अप्रैल शुक्रवार को शाम 05 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 17 अप्रैल, शुक्रवार को मनाया जाएगा।
वैशाख अमावस्या की रात न करें ये गलतियां!
- घर में अंधेरा न रखें: अमावस्या की रात को नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक माना जाता है। ऐसे में घर में पूरी तरह अंधेरा रखना अशुभ हो सकता है। इस दिन घर के मुख्य स्थानों पर दीपक या हल्की रोशनी जरूर रखें।
- पीपल के पेड़ के पास न जाएं: धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के पास नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। इसलिए इस रात पीपल के पास जाने या छूने से बचना चाहिए।
- नकारात्मक विचारों से रहें दूर: इस रात मन और विचारों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। क्रोध, विवाद या किसी के प्रति गलत भावना रखने से मानसिक और आध्यात्मिक हानि हो सकती है।
- मांस-मदिरा का सेवन न करें: वैशाख अमावस्या की रात को तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और शुभ फल में बाधा आ सकती है।
- बाल और नाखून काटने से बचें: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन और खासकर रात में बाल या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं।
- देर रात अकेले बाहर न निकलें: ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। इसलिए बिना कारण देर रात अकेले बाहर निकलने से बचना चाहिए।
- क्या करें इस रात?: वैशाख अमावस्या की रात को भगवान विष्णु का स्मरण करें, दीपक जलाएं और पितरों के लिए प्रार्थना करें। घर में शांति बनाए रखें और सकारात्मक वातावरण बनाएं। इससे जीवन में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।