Vaishakh Amavasya: वैशाख अमावस्या की रात क्यों मानी जाती है इतनी खतरनाक?

भूल से भी न करें ये गलतियां!

Vaishakh Amavasya, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। यह दिन पवित्र स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, पितृ तर्पण और दान-पुण्य के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।

वहीं जल और अन्न का दान करने से पितृ दोष दूर होता है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। हालांकि, जहां दिन का समय बेहद शुभ और पुण्यदायी माना गया है, वहीं वैशाख अमावस्या की रात को लेकर भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं।

इन नियमों का पालन न करने पर व्यक्ति को नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं साल 2026 में वैशाख अमावस्या कब और इस दिन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है।

वैशाख अमावस्या 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष वैशाख अमावस्या की तिथि 16 अप्रैल गुरुवार को रात 08 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 17 अप्रैल शुक्रवार को शाम 05 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 17 अप्रैल, शुक्रवार को मनाया जाएगा।

वैशाख अमावस्या की रात न करें ये गलतियां!