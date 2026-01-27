Satyanarayana: आखिर क्यों कहलाते हैं श्रीहरि सत्यनारायण?

जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा और महत्व

Satyanarayana, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अनेक स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन सत्यनारायण स्वरूप की महिमा निराली है। अक्सर घरों में सुख-शांति और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन किया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु को सत्यनारायण क्यों कहा जाता है और इस परंपरा की शुरूआत कैसे हुई? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कहानी और आध्यात्मिक रहस्य।

सत्यनारायण नाम का अर्थ

सत्यनारायण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और नारायण।

सत्य: जिसका अर्थ है सच, जो आदि और अनंत है।

नारायण: जो जगत के पालनहार विष्णु हैं।

जिसका अर्थ है सच, जो आदि और अनंत है। नारायण: जो जगत के पालनहार विष्णु हैं। इसका सरल अर्थ है: सत्य ही नारायण है। इस पूजा का मुख्य संदेश यही है कि संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और जो सत्य का पालन करता है, भगवान विष्णु सदैव उसके साथ रहते हैं।

पौराणिक कथा

स्कंद पुराण के अनुसार, एक बार देवर्षि नारद विचरण करते हुए मृत्युलोक (पृथ्वी) पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने-अपने कर्मों के कारण बहुत सारे दुखों से ग्रसित और व्याकुल हैं। परोपकारी नारद मुनि व्याकुल होकर सीधे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग बहुत दुखी हैं। क्या कोई ऐसा सरल उपाय है, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं?

तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, जो मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की इच्छा रखता है, उसे सत्यनारायण का व्रत और पूजन करना चाहिए। यह व्रत कलयुग में सबसे सरल और फलदायी है। माना जाता है कि काशी के एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण शतानंद ने सबसे पहले यह व्रत किया था। भगवान ने स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उन्हें यह कथा और विधि बताई थी। बाद में एक गरीब लकड़हारे ने भी इस पूजा को देखा और सत्य का संकल्प लिया, जिससे उसके जीवन की दरिद्रता दूर हो गई।

सत्यनारायण पूजा का महत्व

कष्टों से मुक्ति: मान्यता है कि इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के दुखों का नाश होता है।

मान्यता है कि इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के दुखों का नाश होता है। मनोकामना पूर्ति: विवाह, संतान प्राप्ति या गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर यह पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है।

विवाह, संतान प्राप्ति या गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर यह पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। मानसिक शांति: यह पूजा मनुष्य को झूठ और अधर्म के मार्ग से हटाकर सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है।

पूजा में प्रसाद का विशेष नियम

सत्यनारायण की कथा में पंजीरी (भुना हुआ आटा और चीनी), केले के फल और पंचामृत का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कथा के बाद प्रसाद ग्रहण किए बिना जाना अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह भगवान के प्रति श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है।

ये भी पढ़ें: मंगलवार के दिन इन कामों को करने से करिए परहेज