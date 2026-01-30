Hera Pheri 3: हेरा फेरी 3 क्यों अटकी? परेश रावल ने तोड़ी चुप्पी, सारा सच आया सामने

Hera Pheri 3: फैंस हेरा फेरी 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की बहुप्रतीक्षित वापसी होने वाली है। हालांकि, हाल की रिपोर्ट्स में बताया गया कि फिल्म की शूटिंग में देरी हुई है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि परेश रावल इस देरी की वजह हो सकते हैं। अब, अनुभवी एक्टर ने आखिरकार स्थिति साफ कर दी है।

“देरी मेरी वजह से नहीं है,” परेश रावल ने कहा

द कॉमेडी फैक्ट्री के साथ एक इंटरव्यू में, परेश रावल ने देरी से जुड़ी अफवाहों पर बात की। उन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उनके फिल्म छोड़ने से प्रोजेक्ट रुक गया था, एक्टर ने कहा कि देरी का उनसे कोई लेना-देना नहीं है।

परेश ने कहा, “अक्षय कुमार द्वारा मेरे खिलाफ ₹25 करोड़ का केस करने की सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। वह सब सुलझ गया है। देरी प्रोड्यूसर और अक्षय कुमार के बीच कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से है। मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। एक बार जब उनके बीच चीजें सुलझ जाएंगी, तो मुझे बस पेपर्स पर साइन करना होगा।”

इस कन्फ्यूजन की वजह क्या थी?

पिछले साल मई में, परेश रावल ने एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने के बाद हेरा फेरी 3 से अलग होने की घोषणा की थी, जिससे फैंस हैरान रह गए थे। उनके फिल्म छोड़ने के बाद, अक्षय कुमार – जिन्होंने फ्रेंचाइजी के राइट्स खरीद लिए हैं और अपनी बैनर केप ऑफ गुड फिल्म्स के तहत फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं – ने कथित तौर पर प्रोजेक्ट से संबंधित कानूनी कार्रवाई की थी। हालांकि, बाद में यह मामला सुलझ गया और परेश रावल ने आधिकारिक तौर पर फिल्म में अपनी वापसी की पुष्टि की।

शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद

पहले की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग फरवरी या मार्च के आसपास शुरू होगी, लेकिन अब टाइमलाइन बदल गई है। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म का भी निर्देशन किया था।

एक लेजेंडरी फ्रेंचाइजी

पहली हेरा फेरी 2000 में रिलीज हुई थी और एक कल्ट क्लासिक बन गई, जिसमें परेश रावल का किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे, अक्षय कुमार का राजू और सुनील शेट्टी का श्याम आइकॉनिक बन गए। इसका सीक्वल, फिर हेरा फेरी, 2006 में रिलीज हुआ था और दर्शकों द्वारा इसे भी उतना ही पसंद किया गया था। परेश रावल के बात साफ करने के बाद, फैंस अब उम्मीद कर सकते हैं कि जब अंदरूनी टेक्निकल दिक्कतें हल हो जाएंगी, तो यह बहुप्रतीक्षित कॉमेडी एंटरटेनर बिना किसी और देरी के आगे बढ़ेगी।

