Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर सोना ही क्यों खरीदा जाता है? इसके पीछे छिपा है बड़ा रहस्य

19 अप्रैल को मनाया जाएगा अक्षय तृतीया का पावन पव

Akshaya Tritiya, (आज समाज), नई दिल्ली: अक्षय तृतीया का पावन पर्व भारतीय संस्कृति में सौभाग्य, सुख और कभी न समाप्त होने वाली संपन्नता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष यह पर्व 19 अप्रैल 2026, रविवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अक्षय शब्द का अर्थ ही यही है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो कभी नष्ट न हो सके।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस विशेष तिथि पर किए गए शुभ कार्यों, खरीदारी और दान का फल अनंत काल तक बना रहता है। यही कारण है कि इस दिन सोने की खरीदारी को साक्षात महालक्ष्मी के घर में स्थायी आगमन के समान माना जाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सही समय पर किया गया निवेश और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा हमारे जीवन के संचालन को बेहतर और सुखमय बना सकती है।

महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का अटूट आशीर्वाद

पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार, अक्षय तृतीया की तिथि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। सोना धातु को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान सूर्य का अंश माना जाता है, इसलिए इस दिन घर में स्वर्ण लाने का अर्थ है साक्षात सुख-समृद्धि का आदर के साथ स्वागत करना।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, जिससे यह समय किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी के लिए सबसे उत्तम बन जाता है। जब हम इस पावन दिन पर पूरी श्रद्धा के साथ स्वर्ण में निवेश करते हैं, तो वह हमारे धन-धान्य में निरंतर वृद्धि करता है और परिवार पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है।

शाश्वत समृद्धि और भविष्य के लिए सुरक्षित पूंजी

सोना एक ऐसी विशेष धातु है जिसकी चमक और मूल्य कभी कम नहीं होता, ठीक उसी तरह जैसे अक्षय पुण्य का फल कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन सोने के रूप में निवेश करना हमारे भविष्य के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और स्थायी पूंजी बन जाता है। यह पावन पर्व हमें सिखाता है कि सही समय पर किया गया छोटा सा निवेश भी जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

सोना खरीदने की यह क्रिया केवल भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और संपन्नता के स्थायी वास के लिए की जाती है। यह धातु हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल आशीर्वाद की तरह काम करती है और कठिन समय में एक मजबूत सहारे के रूप में हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है।

धार्मिक ग्रंथों में वर्णित स्वर्ण दान का फल

भविष्य पुराण और मत्स्य पुराण में विस्तार से वर्णन मिलता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के साथ-साथ उसका दान करना अत्यंत मंगलकारी और महापुण्यदायक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि हम इस पावन तिथि पर सोने का एक छोटा सा अंश भी किसी जरूरतमंद, योग्य व्यक्ति या मंदिर में भेंट करते हैं, तो हमारे पितृ भी पूरी तरह तृप्त होकर हमें सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

दान की यह अद्भुत महिमा हमें सिखाता है कि सच्ची संपन्नता केवल धन संचय करने में नहीं, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटने में छिपी है। सोने की शुद्ध चमक हमारे स्वभाव में भी विनम्रता और सहजता लेकर आती है। जब हम अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं, तो हमारा जीवन ईश्वर की कृपा से भर जाता है और हमें जीवन के हर मोड़ पर बेहतर मार्गदर्शन मिलता है।