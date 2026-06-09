Ameesha Patel Birthday Special: अभी तक सिंगल क्यों हैं अमीषा पटेल?

एक्ट्रेस ने खुद बताई शादी न करने की वजह

Ameesha Patel Birthday Special, (आज समाज), मुंबई: अमीषा पटेल बॉलीवुड की ग्लैमरस और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। हालांकि, 51 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस ने शादी नहीं की है, जिसे लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं।

अमीषा पटेल ने एक बार खुद खुलासा किया था कि आखिर उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। आइए जानते हैं। अमीषा पटेल ने साल 2000 में कहो ना… प्यार है से अपने करियर की शानदार शुरूआत की।

इसके बाद उन्होंने गदर: एक प्रेम कथा जैसी ब्लॉकबस्टर और हमराज जैसी हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने दमदार अभिनय और ग्लैमरस अंदाज से बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया। एक्ट्रेस 9 जून यानी की आज 51 साल की पूरी उम्र पूरी कर चुकी है।

मुझे अभी तक वो शख्स नहीं मिला

वो आज भी बला की खूबसूरत और हसीन हैं। हालांकि इस उम्र में भी अमीषा सिंगल हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसपर खुलकर बात भी की थी। एक बार फिल्मी मंत्र को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी तक वो शख्स मिला है जो मेरे दिमाग में टिक करता है। मैं अमीषा पटेल हूं और मैं वैसी बनकर ही खुश हूं।

मैं अपनी लाइफ सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं बिताना चाहती

उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से अपनी जिÞंदगी जी रही हूं, उससे बहुत खुश हूं मुझे साथी की कमी नहीं है। मैं अपने काम में इतनी बिजी हूं कि इसके लिए कोई जगह नहीं है। अमीषा ने एक बार रणवीर अल्लहाबादिया के साथ बातचीत में कहा था कि मैं जितने भी लोगों से मिली, उनमें से ज्यादातर चाहते थे कि मैं शादी के बाद घर पर ही रहूं और काम न करूं।

ये बात मुझे रास नहीं आई। मैं अपनी लाइफ सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं बिताना चाहती थी। बता दें, अमीषा पटेल को आखिरी बार फिल्म तौबा तेरा जलवा में देखा गया था। वहीं इससे पहले वो गदर 2 में नजर आई थी।

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