Why Indian Men Have Belly Fat: तोंद बढ़ने की असली वजह आई सामने! भारतीय पुरुष अनजाने में रोज कर रहे हैं ये बड़ी गलतियां

By
Mohit Saini
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Why Indian Men Have Belly Fat: तोंद बढ़ने की असली वजह आई सामने! भारतीय पुरुष अनजाने में रोज कर रहे हैं ये बड़ी गलतियां
Why Indian Men Have Belly Fat: तोंद बढ़ने की असली वजह आई सामने! भारतीय पुरुष अनजाने में रोज कर रहे हैं ये बड़ी गलतियां

Why Indian Men Have Belly Fat: आजकल भारतीय पुरुषों में निकला हुआ पेट एक आम बात हो गई है। जिसे कभी अधेड़ उम्र से जुड़ी समस्या माना जाता था, वह अब 20 और 30 की उम्र के युवा पुरुषों को भी परेशान कर रही है। वहीं, पश्चिमी देशों में कई पुरुष उम्र बढ़ने के बाद भी दुबले, फिट और मस्कुलर दिखते हैं।

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह अंतर बेहतर जेनेटिक्स का नतीजा नहीं है। इसके बजाय, यह काफी हद तक लाइफस्टाइल, खाने की आदतों, सोने के पैटर्न और डेली रूटीन पर निर्भर करता है। अच्छी खबर? इनमें से ज़्यादातर फैक्टर्स को ठीक किया जा सकता है।

बहुत ज़्यादा कार्ब्स, बहुत कम प्रोटीन

भारतीय पुरुषों में पेट की चर्बी का एक सबसे बड़ा कारण असंतुलित डाइट है। पारंपरिक भारतीय खाने में अक्सर चावल, रोटी और रिफाइंड अनाज जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जबकि प्रोटीन का सेवन हैरानी की बात है कि कम रहता है। प्रोटीन से भरपूर खाने की चीज़ें—जैसे अंडे, पनीर, दाल, मछली, चिकन, या ग्रीक योगर्ट—अक्सर कम मात्रा में खाई जाती हैं।

इसके उलट, कई वेस्टर्न डाइट में प्रोटीन और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। एक और बड़ी वजह है बार-बार स्नैकिंग की आदत। दिन भर में कई कप मीठी चाय, बिस्किट, नमकीन, मिठाई और तले हुए स्नैक्स खाने से छिपी हुई कैलोरी बढ़ती है जो आखिर में बॉडी फैट के रूप में जमा हो जाती है।

सुस्त लाइफस्टाइल और देर रात का डिनर

आजकल के वर्क कल्चर ने रोज़ाना की फिजिकल एक्टिविटी को काफी कम कर दिया है। डेस्क पर लंबे समय तक बैठना, स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताना और कम मूवमेंट ने कई लाइफस्टाइल को ज़्यादातर सुस्त बना दिया है। देर रात खाने की आदतें स्थिति को और खराब कर देती हैं।

कई भारतीय घरों में, डिनर अक्सर रात 10 या 11 बजे के आसपास किया जाता है, और उसके बाद सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं। क्योंकि शरीर को उन कैलोरी को बर्न करने का बहुत कम मौका मिलता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी पेट के आस-पास जमा होने की संभावना ज़्यादा होती है।

इसकी तुलना में, कई वेस्टर्न देशों में लोग शाम 7 से 8 बजे के बीच हल्का डिनर खत्म कर लेते हैं, जिससे उनके शरीर को सोने से पहले खाना पचाने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है।

स्ट्रेस, नींद की कमी और डिहाइड्रेशन

पेट की चर्बी सिर्फ़ खाने से ही नहीं जुड़ी है—यह पूरी सेहत से भी बहुत करीब से जुड़ी है। कई भारतीय पुरुष काम से जुड़े ज़्यादा स्ट्रेस से जूझते हैं और रेगुलर तौर पर रात में सिर्फ़ पाँच से छह घंटे ही सोते हैं। नींद की कमी भूख को कंट्रोल करने और फैट मेटाबॉलिज़्म के लिए ज़िम्मेदार हॉर्मोन को बिगाड़ सकती है, जिससे वज़न बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है।

दूसरी ओर, 7-8 घंटे की अच्छी नींद को प्राथमिकता देने और हेल्दी स्ट्रेस-मैनेजमेंट के तरीके अपनाने से मेटाबॉलिक हेल्थ में काफ़ी सुधार हो सकता है।

पानी की कमी और डाइटरी फ़ाइबर की कमी से पाचन धीमा होता है और पेट की सेहत खराब होती है, जिससे वज़न मैनेजमेंट में और भी मुश्किलें आती हैं।

पेट की चर्बी नैचुरली कैसे कम करें

एक्सपर्ट्स इस बात पर ज़ोर देते हैं कि क्रैश डाइट और जल्दी ठीक होने वाले तरीकों से शायद ही कभी लंबे समय तक चलने वाले नतीजे मिलते हैं। पेट की चर्बी कम करने के लिए लाइफस्टाइल में लगातार बदलाव ज़रूरी हैं।

यहाँ कुछ आदतें दी गई हैं जो मदद कर सकती हैं: हर खाने में प्रोटीन का सोर्स—जैसे अंडे, पनीर, दाल, चिकन, मछली, या टोफू—शामिल करें।

रोज़ 8,000–10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखें।
मीठी चाय, मिठाई, प्रोसेस्ड स्नैक्स और जंक फ़ूड कम करें।
जब भी हो सके, रात का खाना 7–8 बजे तक खत्म कर लें।
हर रात 7–8 घंटे की बिना किसी रुकावट के नींद लें।
रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, हफ़्ते में 4–5 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो को मिलाकर करें।
पानी, फल, सब्ज़ियाँ और फ़ाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएँ।

कुल मिलाकर बात

भारतीय पुरुषों में पेट की चर्बी की बढ़ती समस्या किस्मत या जेनेटिक्स की वजह से नहीं है—यह ज़्यादातर उन मॉडर्न आदतों का नतीजा है जो चुपचाप रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं।

अच्छी बात यह है कि डाइट, मूवमेंट, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट में छोटे, लगातार बदलाव बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। पेट का सपाट होना सिर्फ़ दिखने में अच्छा नहीं होता; यह बेहतर एनर्जी लेवल, बेहतर कॉन्फिडेंस और लंबे समय तक सेहत की ओर भी एक कदम है।

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