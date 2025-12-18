Ranbir Kapoor: शाहरुख, सलमान की तरह शादियों में डांस क्यों नहीं करते रणबीर कपूर?, एक्टर ने बताई वजह

कहा-मैं जिस परिवार से आता हूं, उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं करूंगा

Ranbir Kapoor, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर काम करते हुए करीब 18 साल हो चुके हैं। साल 2007 में शुरू हुआ उनका ये सफर अब तक जारी है। अभिनेता ने डेढ़ दशक से ज्यादा लंबे करियर में अपने दमदार अभिनय से फैंस दिलों में खास जगह बनाई है। हालांकि वो फैंस से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो सोशल मीडिया पर नहीं हैं और दूसरी वजह ये कह सकते हैं कि अन्य स्टार्स की तरह वो बड़ी-बड़ी और चर्चित शादियों में परफॉर्म करते हुए भी नजर नहीं आते हैं।

सोशल मीडिया से दूर रणबीर कपूर

आज कल लगभग हर सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए भी अपने फैंस से जुड़े रहते हैं और इसके जरिए वो उन्हें अपनी फिल्मों और खास चीजों की अपडेट भी देते रहते हैं। हालांकि रणबीर सोशल मीडिया से दूर हैं। वहीं शादियों में परफॉर्म करके भी सेलेब्स फैंस के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह तक कई बड़े स्टार्स को आपने शादी में परफॉर्म करते हुए देखा होगा। हालांकि रणबीर ऐसा नहीं करते हैं। एक बार उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई थी।

ऐसा करने वालों के खिलाफ नहीं हूं

रणबीर कपूर ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में शादियों में परफॉर्म न करने को लेकर कहा था कि मैं जिस परिवार से आता हूं, उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि, मैं ऐसा करने वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये वो वैल्यूज नहीं हैं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं।

मैं शादी में डांस करके अपनी गरिमा नहीं खोना चाहता

जब रणबीर से ये पूछा गया था कि क्या शादियों में पैसे लेकर डांस करना गलत है? तो उन्होंने कहा था, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन पैसा मेरा मकसद नहीं है। मैं अरबों-खरबों कमाना नहीं चाहता। मैं एक एक्टर हूं। मेरा मकसद अलग है। मेरे पैशन अलग हैं। मैं शादी में डांस करके अपनी गरिमा नहीं खोना चाहता, जहां लोग शराब का गिलास लेकर खड़े हों और बुरे कमेंट्स करते हों। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा करें। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं ऐसा नहीं करूंगा।

