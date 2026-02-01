Why Do We Cry: हम रोते क्यों हैं? आँखों से आँसू बहने के पीछे छिपा है चौंकाने वाला साइंस

Why Do We Cry: जब हम दुखी, गुस्सा, परेशान या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हम रोते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पलों में हमारी आँखों से आँसू क्यों निकलते हैं? दिलचस्प बात यह है कि भावनात्मक आँसू सिर्फ़ इंसानों में होते हैं।

जबकि कई जानवर तनाव या बेचैनी का संकेत देने के लिए रोने जैसी आवाज़ें निकालते हैं, वे इंसानों की तरह भावनाओं से जुड़े आँसू नहीं बहाते। वैज्ञानिक समझते हैं कि आँसू कैसे बनते हैं, लेकिन इंसान भावनात्मक रूप से क्यों रोते हैं, यह अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है।

आँसू किस चीज़ से बने होते हैं?

वैज्ञानिकों के अनुसार, आँसू पाँच मुख्य चीज़ों से बने होते हैं:

पानी

इलेक्ट्रोलाइट्स

प्रोटीन

लिपिड (वसा)

म्यूकस

स्विट्ज़रलैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बायोलॉजी की पोस्टडॉक्टोरल फेलो डॉ. मैरी बैनियर-हेलाउएट बताती हैं कि हर चीज़ का एक खास काम होता है। उदाहरण के लिए, प्रोटीन बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो शरीर के कामों में मदद करते हैं।

आँसू तीन तरह के होते हैं

वैज्ञानिक आँसुओं को तीन कैटेगरी में बाँटते हैं:

1. बेसल आँसू

ये हमारी आँखों की सतह पर हमेशा मौजूद रहते हैं। ये आँखों को नम, पोषित और सुरक्षित रखते हैं।

2. रिफ्लेक्स आँसू

ये अपने आप तब निकलते हैं जब कोई चीज़ आँखों में जलन पैदा करती है—जैसे धूल, धुआँ, या कोई बाहरी चीज़।

कॉर्निया, जिसमें इंसानी शरीर में सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग होती हैं, जलन का पता लगाता है और दिमाग के लैक्रिमल न्यूक्लियस को सिग्नल भेजता है, जो आँसू बनने को कंट्रोल करता है।

3. भावनात्मक आँसू

यहीं पर चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। भावनात्मक आँसू दिमाग के उन हिस्सों से जुड़े होते हैं जो भावनाओं को प्रोसेस करते हैं। दिमाग के ये हिस्से लैक्रिमल न्यूक्लियस से बात करते हैं, जिससे तेज़ भावनात्मक अनुभवों के दौरान आँसू निकलते हैं।

भावनाओं से हमें रोना क्यों आता है?

टिलबर्ग यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड साइकोलॉजी प्रोफ़ेसर एड विंगरहोएट्स के अनुसार, रोना सिर्फ़ एक भावना से जुड़ा नहीं है। बल्कि, यह भावनाओं के ओवरलोड को दिखाता है।

भावनाएँ तेज़ी से बदलती हैं और अक्सर एक-दूसरे से मिल जाती हैं—उदासी, राहत, निराशा, खुशी—जिससे रोना भावनात्मक तीव्रता के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाता है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रोने के कारण भी बदलते जाते हैं: बच्चे ज़्यादातर शारीरिक दर्द के कारण रोते हैं।

बड़े लोग ज़्यादातर भावनात्मक कारणों से रोते हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर सहानुभूति के कारण रोते हैं—दूसरों का दर्द महसूस करना, न कि सिर्फ़ अपना। सकारात्मक भावनाएँ, जैसे संगीत, प्रकृति या सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना, भी हमारी आँखों में आँसू ला सकती हैं।

क्या रोने से सच में हमें बेहतर महसूस होता है?

बहुत से लोग कहते हैं कि रोने के बाद उन्हें राहत मिलती है—लेकिन साइंस कहता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी की रिसर्चर लॉरेन बाइल्स्मा रोने के दौरान हार्ट रेट के पैटर्न पर स्टडी करती हैं। उनकी फाइंडिंग्स दिखाती हैं: रोने से ठीक पहले, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम (जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए ज़िम्मेदार है) बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे ही रोना शुरू होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम (जो शरीर को शांत करता है) एक्टिव हो जाता है।

यह बताता है कि रोना हमें रिलैक्स करने में कैसे मदद कर सकता है—लेकिन हमेशा नहीं।

प्रोफेसर विंगरहोएट्स बताते हैं कि रोने पर बेहतर महसूस होता है जब:

हम ऐसी स्थितियों के बारे में रोते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं

हमें दूसरों से इमोशनल सपोर्ट मिलता है

रोने पर अक्सर बुरा महसूस होता है जब:

हम हेल्पलेस या फंसा हुआ महसूस करते हैं

लोग गुस्से, शर्म या बेचैनी के साथ रिएक्ट करते हैं

एक सोशल सिग्नल के तौर पर आंसू

साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि आंसू एक पावरफुल सोशल सिग्नल का काम करते हैं। वे दूसरों को बताते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है।

एक इज़राइली स्टडी में, जिन पुरुषों ने महिलाओं के इमोशनल आंसुओं को सूंघा, उनमें सेलाइन पानी सूंघने वालों की तुलना में गुस्सा कम देखा गया। आंसुओं ने सचमुच बिहेवियर बदल दिया।

इसी तरह, एक रोता हुआ बच्चा किसी एडल्ट के दिमाग में केयरगिविंग रीजन्स को एक्टिव करता है, जिससे पालन-पोषण वाला बिहेवियर शुरू होता है। रिसर्चर्स का मानना ​​है कि इसीलिए इमोशनल रोना इवॉल्व हुआ—क्योंकि इंसानी बच्चे लंबे समय तक एडल्ट्स पर निर्भर रहते हैं।

कुछ साइंटिस्ट तो यह भी कहते हैं कि आंसू दूसरों में गुस्से को कम कर सकते हैं, जो इमोशनल सेल्फ-डिफेंस के एक रूप में काम करते हैं।

कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा क्यों रोते हैं?

रिसर्च से पता चलता है कि, एवरेज रूप से:

पुरुष महीने में 0–1 बार रोते हैं

महिलाएं महीने में 4–5 बार रोती हैं

हालांकि, यह बहुत अलग-अलग होता है।

संभावित कारणों में शामिल हैं:

हार्मोनल अंतर

न्यूरोलॉजिकल सेंसिटिविटी

पर्सनैलिटी ट्रेड्स

जो लोग ज़्यादा एम्पेथेटिक, इमोशनली सेंसिटिव, या न्यूरोटिक (चिंता और ज़्यादा सोचने वाले) होते हैं, वे ज़्यादा रोते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कोई मज़बूत सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि पीरियड्स सीधे तौर पर रोने को बढ़ाते हैं, हालांकि हार्मोन शायद ज़िंदगी भर कुछ भूमिका निभाते हैं।

रोना हमें जोड़ता है

आखिरकार, रोना इंसानी कनेक्शन का एक ज़रिया लगता है। जैसा कि प्रोफेसर विंगरहोएट्स कहते हैं: “रोना एक एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह काम करता है—यह दूसरों को बताता है, ‘यह सच में मायने रखता है।’” आंसू कमज़ोरी नहीं हैं। वे भावनाएं ज़ाहिर करने, आराम पाने और सोशल बॉन्ड बनाने का एक गहरा इंसानी तरीका हैं।

