Seema Sajdeh Sohail Khan Divorce: सोहेल खान से क्यों अलग हुई सीमा सजदेह?

तलाक के 4 साल बाद बताया सच

Seema Sajdeh Sohail Khan Divorce, (आज समाज), नई दिल्ली: सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने तलाक पर खुलकर बात की है। सोहेल से आखिर उनका रिश्ता क्यों टूटा? इस बारे में भी उन्होंने बात की। साथ ही तलाक के फैसले पर सलमान खान और उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? ये भी बताया। सोहेल और सीमा ने साल 1998 में शादी की थी, लेकिन रिश्तों में आती दूरी ने दोनों को साल 2022 में तलाक के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था और दोनों अलग हो गए थे।

हम पति-पत्नी से ज्यादा अच्छे दोस्त

एक हालिया इंटरव्यू में सीमा ने अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान जब उनसे तलाक लेने की वजह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारी शादी जब हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी। 22 साल की थी और मैंने शादी कर ली थी। शादी जब जल्दी करते हैं तो दोनों बच्चे रहते हैं। इसलिए दोनों की ग्रोथ थोड़ी अलग हुई थी। हमारी सोच थोड़ी सी अलग हो गई थी। ये तलाक की वजह नहीं थी, पर आखिर में ये महसूस हुआ कि हम पति-पत्नी से ज्यादा दोस्त अच्छे हैं।

वो मेरे बच्चों के पिता हैं

इस दौरान सीमा ने साफ किया कि घर में कहीं न कहीं खिटपिट हो रही थी। उन्होंने कहा, इससे अच्छा कि घर का माहौल रोज खिटपिट से भरा हुआ हो, तो बच्चे भी टेंशन में रहते हैं। इससे अच्छा कि हम आपसी समझदारी से अलग हो गए। पर सिर्फ एक पति और पत्नी के तौर पर हम अलग हुए हैं। आज भी हम एक फैमिली ही हैं। जो भी हो, वो मेरे बच्चों के पिता हैं। मैं उसे अलग नहीं कर सकती। हम हमेशा एक फैमिली रहेंगे। बच्चों के बर्थडे, हमारे बर्थडे हम साथ में मनाते हैं।

तलाक के बाद लंबे वक्त तक डिप्रेशन में रहीं

इस दौरान सीमा ने कहा कि बच्चे तब ज्यादा झेलते हैं जब पति-पत्नी घर में झगड़ा करते हैं। सीमा ने ये भी बताया कि तलाक के बाद वो लंबे वक्त तक डिप्रेशन में रहीं, उन्होंने कहा, कौन सी लड़की होगी, जो शादी कर के सोचेगी कि उसका तलाक हो जाए। ऐसा कोई नहीं सोचता है। शादी के वक्त सब सोचते हैं कि ये हमेशा के लिए है। तो डिप्रेशन तो होगा ही। बच्चों को भी हुआ होगा। इस फैसले पर हम आसानी से नहीं आए। ये फैसला लेने में हमें काफी साल लगे थे। ये दोनों की तरफ से था।

सलमान के परिवार ने किया सपोर्ट

सोहेल से तलाक पर क्या सलमान खान ने सपोर्ट किया? इस सवाल पर सीमा सजदेह ने कहा, वो हमेशा से पूरी फैमिली ही सपोर्ट में थी। उन्होंने मेरे से एक बार कहा भी था कि तलाक हो या नहीं, पर बच्चों की मां तो आप ही होंगी।