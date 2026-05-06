Sanjay Dutt Rejected Movie: जब संजू बाबा ने क्यों ठुकराई थी सलमान की ये फिल्म, बॉक्स आॅफिस पर सुपरहिट रही थी फिल्म

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Rajesh
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Sanjay Dutt Rejected Movie: जब संजू बाबा ने क्यों ठुकराई थी सलमान की ये फिल्म, बॉक्स आॅफिस पर सुपरहिट रही थी फिल्म
Sanjay Dutt Rejected Movie: जब संजू बाबा ने क्यों ठुकराई थी सलमान की ये फिल्म, बॉक्स आॅफिस पर सुपरहिट रही थी फिल्म

संजय दत्त की जगह अरबाज ने प्ले किया था रोल
Sanjay Dutt Rejected Movie, (आज समाज), मुंबई: सलमान खान और संजय दत्त ने साजन, चल मेरे भाई, रेडी समेत और भी कुछ फिल्मों में एक साथ काम किया है। दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं। इन दिनों दोनों एक नई फिल्म को लेकर चर्चा में चल रहे हैं, जिसका नाम है राजा शिवाजी। रितेश देशमुख ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और वो ही इसमें लीड रोल में हैं।

उनके अलावा सलमान और संजू बाबा भी इस पिक्चर में दिख हैं। राजा शिवाजी लोगों को काफी पसंद आ रही है। इन दिनों इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। रितेश के साथ-साथ सलमान और संजय दत्त को भी लोग इस फिल्म में पसंद कर रहे हैं। इस नई फिल्म की चर्चा के बीच आज बात एक ऐसी पुरानी फिल्म की, जिसमें सलमान खान लीड रोल में थे। संजय दत्त को भी उस फिल्म में एक रोल आॅफर हुआ था, लेकिन उन्होंने उसमें काम करने से मना कर दिया था।

सोहेल खान थे डायरेक्टर

यहां जिस फिल्म की बात हो रही है वो है साल 1998 में आई प्यार किया तो डरना क्या, जिसे सलमान के छोटे भाई सोहेल खान ने डायरेक्ट किया था।

सलमान लीड रोल में थे। उनके अपोजिट इसमें काजोल दिखी थीं। इसमें काजोल के भाई का भी एक कैरेक्टर था, जिसे अरबाज खान ने प्ले किया था। उनके किरदार का नाम विशाल ठाकुर था। बताया जाता है कि ये रोल सोहेल ने पहले संजय दत्त को आॅफर किया था।

संजय दत्त ने क्यों रिजेक्ट की थी फिल्म

रिपोर्ट के अनुसार संजय दत्त को विशाल का रोल पसंद नहीं आया था। चूंकि ये मेन रोल नहीं था इसलिए उन्हें फिल्म करने से मना कर दिया था। संजय दत्त के मना करने के बाद ही सोहेल ने ये रोल अपने ही भाई अरबाज को दे दिया था। इस फिल्म में सलमान तो लोगों को पसंद आए ही थे, साथ ही अरबाज भी खूब जचे थे।

फिल्म का बॉक्स आॅफिस पर हाल

सलमान, काजोल, अरबाज के अलावा प्यार किया तो डरना क्या में धर्मेंद्र, किरण कुमार और टीकू तलसानिया जैसे स्टार्स भी दिखे थे। बॉक्स आॅफिस पर ये फिल्म सुपरहिट रही थी। बॉक्स आॅफस इंडिया के अनुसार इस पिक्चर का बजट 7.75 करोड़ रुपये था। वर्ल्डवाइड 33.36 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई हुई थी।

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