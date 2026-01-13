O Romeo: ओ रोमियो से रणदीप हुड्डा क्यों हुए बाहर?

जानें शाहिद कपूर की फिल्म करने से क्यों किया था इनकार?

O Romeo, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का टीजर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था, जो फैंस को काफी पसंद आया। फिल्म के टीजर में शाहिद एक्शन मोड में दिखे। इसमें डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने एक्शन थ्रिलर दुनिया की एक झलक दिखाई। टीजर में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया, अविनाश तिवारी, दिशा पटानी और नाना पाटेकर जैसे सितारे शामिल हैं। लेकिन इसमें रणदीप हुड्डा कहीं भी नजर नहीं आए थे।

दरअसल इस फिल्म में विलेन के रोल के लिए उन्हें कास्ट किया गया था। अब ऐसे में ओ रोमियो का टीजर आने के बाद नेटिजन्स का भी यही सवाल था कि रणदीप हुड्डा इसमें क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। इसके बारे में अब बताया जा रहा है कि शूटिंग शुरू होने के कुछ दिनों पहले ही रणदीप हुड्डा ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। इस फिल्म को छोड़ने की वजह उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी है।

फिल्स छोड़ने का क्या है कारण?

मिड डे की एक रिपोर्ट में प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया गया, रणदीप ने अपने किरदार के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अपने हिस्से की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने किसी निजि कारण से फिल्म छोड़ दी थी। ये उस समय की बात है जब 2025 में अप्रैल में जाट रिलीज हुई थी। तभी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कारण की वजह से फिल्म करने से मना कर दिया था। उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों को समय देना उनकी प्राथमिकता थी। वो पर्सनल लाइफ और अपने वाइफ की हेल्थ का ध्यान रख रहे थे।

अविनाश तिवारी को किया गया कास्ट

विशाल भारद्वाज और निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने हुड्डा के प्रोजेक्ट से बाहर होने के फैसले का पूरा समर्थन किया था। इसके साथ ही दूसरे किसी एक्टर को कास्ट करने का फैसला लिया था। उनके निकलने के तुरंत बाद, फिल्म में विलेन का रोल निभाने के लिए अविनाश तिवारी को कास्ट किया गया था। वो इस फिल्म में भारद्वाज के साथ पहली बार काम कर रहे हैं।

कब होगी फिल्म रिलीज?

ओ रोमियो 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। फिल्म के टीजर में शाहिद का बेखौफ लुक देखने को मिला, जिसके बाद से फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में शाहिद कपूर डॉन हुसैन उस्तरा के किरदार में दिखेंगे। तृप्ति सपना दीदी का किरदार निभाती नजर आएंगी। शाहिद कपूर और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की ये एक साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले वो कमीने, हैदर और रंगून जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं।