Nusrat Jahan: बॉयफ्रेंड संग क्यों भागी थीं नुसरत जहां, एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा

आज अपना जन्मदिन मना रही हैं एक्ट्रेस

Nusrat Jahan, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की एक्ट्रेसेस के साथ ही रीजनल सिनेमा की एक्ट्रेसेस भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कई एक्ट्रेसेस अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती से भी फैंस का ध्यान खींच लेती हैं। आज हम आपको बंगाली सिनेमा की एक ऐसी ही हसीना के बारे में बता रहे हैं, जो ग्लैमर के मामले में बड़ी-बड़ी बॉलीवुड हसीनाओं को पछाड़ती हैं। इस एक्ट्रेस का नाम है नुसरत जहां। जो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं।

पार्टनर के साथ भागने को बताया था ऐतिहासिक

नुसरत जहां का जन्म 8 जनवरी 1990 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। आज 36 साल की हो चुकीं नुसरत का ताल्लुक मुस्लिम परिवार से है। उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि एक्ट्रेस ने दूसरे धर्म में शादी की और अपने लिए हिंदू पार्टनर चुना था। बता दें कि नुसरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थीं। ये खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक बातचीत में किया था। उन्होंने अपने पार्टनर के साथ भागने को ऐतिहासिक बताया था।

पहली शादी रही अमान्य

नुसरत जहां ने साल 2019 में निखिल जैन से शादी की थी। निखिल बिजनेसमैन हैं। लेकिन, एक्ट्रेस ने बाद में निखिल से अपनी शादी को गैर कानूनी कह दिया था। उनके मुताबिक उनकी शादी भारत में रजिस्टर नहीं हुई थी। दोनों ने तुर्की में शादी की थी। दोनों की शादी को कोलकाता की एक कोर्ट ने भी साल 2021 में गैर-कानूनी माना था।

हिंदू एक्टर से की दूसरी शादी!

साल 2020 से नुसरत अभिनेता यश दास गुप्ता के साथ रिश्ते में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों शादी कर चुके हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। दोनों ने भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। लेकिन, एक इंटरव्यू में नुसरत ने कहा था कि लोग मुझसे शादी को लेकर पूछते रहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि मैं सबको फोन करके कहती रहूं कि अरे, मैं शादीशुदा हूं। इस बयान से साफ है कि दोनों शादीशुदा हैं। वहीं दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम यीशान है।

यश के साथ घर से भाग गई थीं नुसरत

एक बार नुसरत ने अपने रेडियो शो इश्क विद नुसरत में बतौर गेस्ट यश को बुलाया था। तब यश ने एक्ट्रेस से सवाल किया था कि उनके रिश्ते की शुरूआत कैसे हुई? इस पर नुसरत ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ भाग गई। इस पर यश ने कहा था, तुम भाग गई थीं? तुम्हारा मतलब है, हम हाथ पकड़ कर सड़कों पर भागे? तब नुसरत ने कहा था, नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ फरार हो गई थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया, वो मेरी पसंद थी, इसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है।