Shah Rukh Khan Movie: ऋतिक रोशन ने क्यों ठुकरा दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म?

फिल्म मैं हूं ना का बन रहा सीक्वल
Shah Rukh Khan Movie, (आज समाज), मुंबई: हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने शाहरुख खान के तमाम फैंस को एक्साइटेड कर दिया। एक रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2004 में आई उनकी फिल्म मैं हूं ना का सीक्वल बनने वाला है। इस फिल्म में शाहरुख ने मेजर राम का रोल प्ले किया था और लोगों ने उन्हें इस रोल में काफी पसंद किया था।

फराह खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसी फिल्म के जरिए फराह ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फराह इस फिल्म में ऋतिक रोशन को भी कास्ट करना चाहती थीं। शुरू में ऋतिक भी इस फिल्म में काम करने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन फिर बाद में वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बने थे।

मैं हूं ना में शाहरुख खान के साथ एक्टर जायद खान भी नजर आए थे। उन्होंने लक्ष्मण नाम का कैरेक्टर निभाया था। इस रोल के लिए पहली पसंद जायद नहीं बल्कि ऋतिक रोशन थे। जब ऋतिक अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है की शूटिंग कर रहे थे तभी फराह ने उन्हें मैं हूं ना के बारे में बताया था और वो इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो गए थे।

फराह खान ने क्या बताया था?

एक इंटरव्यू में फराह ने कहा था, शुरूआत में ऋतिक मेरी फिल्म में काम करने वाले थे। कहो ना प्यार है के लिए जब मैंने उन्हें शूटिंग करते देखा था उसी समय मैं समझ गई थी को वि स्टार बनेंगे। फराह ने बताया था कि कहो ना प्यार है के समय में ही उन्होंने ऋतिक को कहा था कि उन्होंने एक कहानी लिखी है और उसमें उन्हें एक यंग लड़के का रोल करना है।

पहली फिल्म से स्टार बन गए थे ऋतिक

फराह का आॅफर सुनकर ऋतिक ने उनसे पूछा था कि क्या शाहरुख उनके साथ काम करेंगे, इसपर फराह ने कहा था कि जरूर करेंगे। उस समय तो ऋतिक फिल्म में काम करने को राजी थे, लेकिन फिर उनकी कहो ना प्यार है रिलीज हो गई थी। फराह ने कहा था कि अपनी पहली फिल्म के बाद ऋतिक स्टार बन गए थे और उसके बाद जो हुआ सबको मालूम है। ऋतिक के रिजेक्ट करने के बाद जायद खान को कास्ट किया गया था और वो इस फिल्म से छा गए थे।