Dharmendra: धर्मेंद्र को क्यों मिली थी एक्टिंग छोड़ने की धमकी, जानें?

बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले एक्टर थे धर्मेंद्र

Dharmendra, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित एक्टर्स में से एक रहे। बॉलीवुड में साढ़े छह दशक का करियर और 300 से ज्यादा फिल्में देने वाले धर्मेंद्र ने पिछले महीने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। धर्मेंद्र बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले एक्टर थे और उनके अभिनय को हर कोई काफी पसंद करता था। लेकिन, एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें फिल्ममेकर्स एक्टिंग छोड़ने की सलाह दिया करते थे, हालांकि ये सलाह उन्हें उनकी एक ताकत के चलते मिलती थी।

धर्मेंद्र ने साल 1960 में बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था। इससे पहले अभिनेता ने साल 1958 में फिल्मफेयर के टैलेंट कॉन्टेस्ट को जीता था और फिर उनके बॉलीवुड में आने के रास्ते खुल गए थे। हालांकि शुरूआती दौर में धर्मेंद्र को काम पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। तब धर्मेंद्र काफी हैंडसम तो थे ही, लेकिन उनकी कद-काठी भी लोगों को प्रभावित कर देती थी। हालांकि, इस वजह से मेकर्स उन्हें हीरो नहीं बल्कि पहलवान की तरह मानते थे।

प्रोड्यूसर्स कहते थे, पहलवान, गांव लौट जाओ

धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक भी रहे हैं। वहीं उनकी फिजीक की भी शुरू से ही चर्चा होती रही। धर्मेंद्र शुरू से ही काफी हट्टे-कट्टे और पहलवानों के जैसी पर्सनालिटी वाले थे। ऐसे में जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरूआत की थी तो प्रोड्यूसर्स उन्हें कहा करते थे कि पहलवान, गांव लौट जाओ। वहीं कई उन्हें एक्टिंग छोड़कर अखाड़ा जाने के लिए कहते थे।

फूल और पत्थर से मिली पहचान

1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपना करियर शुरू करने वाले धर्मेंद्र ने करियर की शुरूआत में निगेटिव रोल भी प्ले किया था। वहीं दिवंगत एक्टर को सबसे पहले बड़ी और खास पहचान 1966 में मिली थी। इस दौरान उनकी फिल्म फूल और पत्थर सुपरहिट साबित हुई थी।

1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी आखिरी फिल्म

24 नवंबर को दुनिया छोड़ने वाले धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज आगे बढ़ा दी गई थी। अब ये पिक्चर 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी, जिसमें लीड रोल में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर धर्मेंद्र के फैंस भी काफी भावुक हैं।