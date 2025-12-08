iPhone Alert For Users: Apple ने क्यों कहा – Google और Chrome यूज करना बंद करें? प्राइवेसी को लेकर बड़ा खुलासा

iPhone Alert For Users: Apple ने iPhone यूज़र्स के लिए एक कड़ी प्राइवेसी वॉर्निंग जारी की है, जिसमें उन्हें Google और Chrome ब्राउज़र से बचने की सलाह दी गई है। कंपनी के मुताबिक, ये प्लेटफ़ॉर्म यूज़र प्राइवेसी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। आइए समझते हैं कि Apple किस बारे में वॉर्निंग दे रहा है और यह क्यों ज़रूरी है।

Apple की वॉर्निंग के बारे में बताया गया

Apple ने iPhone यूज़र्स से साफ़ तौर पर कहा है कि वे Google Chrome का इस्तेमाल बंद कर दें। कंपनी का दावा है कि Chrome यूज़र प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने में फेल रहता है, जबकि Apple का अपना Safari ब्राउज़र पर्सनल डेटा को सेफ रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वॉर्निंग अब “फिंगरप्रिंटिंग” नाम के एक छिपे हुए ट्रैकिंग तरीके को हाईलाइट करती है, जिसे Apple प्राइवेसी के लिए बहुत खतरनाक मानता है।

फिंगरप्रिंटिंग क्या है?

Forbes की रिपोर्ट के मुताबिक, फिंगरप्रिंटिंग एक ट्रैकिंग टेक्निक है जो आपके फ़ोन से स्क्रीन साइज़, इंस्टॉल किए गए फ़ॉन्ट, बैटरी लेवल और डिवाइस सेटिंग्स जैसी छोटी-छोटी डिटेल्स इकट्ठा करती है ताकि एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी बनाई जा सके।

सबसे बड़ी चिंता क्या है?

फिंगरप्रिंटिंग बंद नहीं की जा सकती

कुकीज़ की तरह, इसमें ऑप्ट-आउट का कोई ऑप्शन नहीं है

Google ने हाल ही में इस टेक्निक पर अपनी रोक हटा दी है, जिससे इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है

Safari आपको कैसे बचाता है

Apple का दावा है कि Safari आपकी असली डिवाइस की जानकारी छिपाता है और उसकी जगह एक जेनेरिक प्रोफ़ाइल दिखाता है। इससे लाखों डिवाइस एक जैसे दिखते हैं, जिससे ट्रैकर आपको अलग-अलग पहचान नहीं पाते।

Safari यह भी करता है:

AI-पावर्ड एंटी-ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है

प्राइवेट ब्राउज़िंग को पूरी तरह से प्राइवेट रखता है

आपकी असली लोकेशन शेयर नहीं करता

Apple के मुताबिक, Chrome इन सभी मामलों में फेल हो जाता है।

Google ऐप से भी सावधान रहें

अगर आप Safari का इस्तेमाल करते हैं, तो भी Google आपको ट्रैक कर सकता है। Safari यूज़र अक्सर Google को अपने डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर्च रिज़ल्ट में सबसे नीचे, Google एक नीला “Try Google App” बटन दिखाता है। एक गलती से टैप करने पर आप Google ऐप पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं।

Apple चेतावनी देता है कि Google ऐप Chrome से भी ज़्यादा डेटा इकट्ठा करता है—और इसे सीधे आपकी पर्सनल पहचान से जोड़ता है। सलाह आसान है: उस नीले बटन पर कभी टैप न करें।

लोग अब भी Chrome क्यों इस्तेमाल करते हैं

बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, Chrome दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउज़र बना हुआ है, जिसके दुनिया भर में 3 बिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं। लोग अब भी Chrome या Google ऐप चुन सकते हैं, लेकिन Apple का कहना है कि यूज़र्स को यह समझना चाहिए कि ऐसा करने की प्राइवेसी की कीमत क्या है।

आपको क्या करना चाहिए?

Safari को अपने मेन ब्राउज़र के तौर पर इस्तेमाल करें

“Try Google App” बटन पर टैप करने से बचें

अपने सर्च इंजन को DuckDuckGo या किसी दूसरे प्राइवेसी-फोकस्ड ऑप्शन पर स्विच करें

आखिर में, Apple का कहना है, आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है।