Mobile Tips: क्यों CPU, GPU और NPU है फोन के लिए जरूरी?

नया स्मार्टफोन खरीदने से पहले जानें जरूरी बातें

Mobile Tips: नया Smartphone खरीदते टाइम केवल RAM, बैटरी या कैमरा नहीं, बल्कि और भी बहुत सी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। यही वजह है कि लोग फोन तो भले ही सालों से चला रहे हैं लेकिन बहुत से लोगों को GPU, NPU और CPU तक की सही जानकारी नहीं है। आप भी नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू क्या है, क्या काम करता है? एनपीयू क्या है, क्या काम करता है? जीपीयू क्या है और क्या काम करता है, बिना इस अंतर को समझें अगर आपने फोन खरीदने की जल्दबाजी दिखाई तो हो सकता है बाद में आपको पछतावा हो सकता है।

CPU क्या है और इसका काम क्या है?

सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे आप फोन का ब्रेन भी समझ सकते हैं। इसका काम आप लोगों के मोबाइल में चल रहे हर काम को प्रोसेस करना है चाहे ऐप ओपन करना हो, फाइल को सेव करना हो या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग करना हो।

GPU क्या है और इसका काम क्या है?

जीपीयू का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है। इस काम आप लोगों के फोन में विजुअल्स और ग्राफिक्स को मैनेज करना है। हाई फ्रेम रेट पर गेम खेल रहे हो या फिर 4K वीडियो देख रहे हैं, ये सभी काम जीपीयू की मदद से ही तेजी से मुमकिन हो पाते हैं।

क्या है NPU, क्या है फुल फॉर्म और क्या है इसका काम?

NPU की फुल फॉर्म न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका काम आपके फोन में एआई क्षमता को बढ़ाना होता है, ये उन सभी कामों को मैनेज करता है जिनमें मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ती है जैसे कि एआई फोटो एन्हांसमेंट और लाइव ट्रांसलेशन आदि।

क्यों जरूरी हैं तीनों?

फोन की स्पीड और गेमिंग की परफॉर्मेंस सिर्फ सीपीयू या जीपीयू से तय नहीं होती। एक अच्छा फोन वही है जिसमें तीनों की ‘तिगड़ी’ हो, क्योंकि इन तीनों का सही संतुलन आपके फोन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में नया फोन खरीदते वक्त इन तीनों ही चीजों पर गौर जरूरी करें।