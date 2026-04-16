Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर जन्मे बच्चे क्यों होते हैं भाग्यशाली?

जानें इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं

Akshaya Tritiya, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ और पुण्यदायी तिथि माना जाता है। यह दिन न केवल दान-पुण्य और शुभ कार्यों के लिए विशेष होता है, बल्कि इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों को भी बेहद भाग्यशाली माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय दृष्टि से यह तिथि इतनी प्रभावशाली मानी जाती है कि इस दिन जन्मे शिशुओं का जीवन समृद्धि, सफलता और सुख-शांति से भरपूर होता है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार, इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों को दीर्घायु, समृद्धि और सफलता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की गहराई से जुड़ी धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं।

साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं कन्याएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय तृतीया पर जन्म लेने वाली कन्याओं को देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यह माना जाता है कि उनके कदम घर में पड़ते ही परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है और दरिद्रता दूर होती है। ऐसी कन्याएं न केवल अपने माता-पिता के लिए, बल्कि विवाह के बाद अपने ससुराल के लिए भी लक्ष्मी के समान भाग्यशाली सिद्ध होती हैं।

भगवान परशुराम जैसा साहस और तेज

वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। यही कारण है कि इस दिन जन्म लेने वाले बालकों में अद्भुत साहस, निडरता और वीरता के गुण पाए जाते हैं। ये बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं और समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं।

सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अक्षय तृतीया का दिन ग्रहों की स्थिति के लिहाज से अद्वितीय होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उच्च के हों, तो जन्म लेने वाले बच्चे के जीवन में स्थिरता, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति बनी रहती है। ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और वे नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं।

लक्ष्मी-कुबेर की विशेष कृपा

अक्षय तृतीया का दिन कुबेर देव और माता लक्ष्मी की आराधना का दिन है। मान्यता है कि इस दिन जन्म लेने वाली संतान धन, समृद्धि और सौभाग्य से परिपूर्ण होती है। उन्हें जीवन भर भौतिक सुख-सुविधाओं की कमी नहीं खलती और वे अपने परिश्रम से अपार धन अर्जित करते हैं।

दीर्घायु और अटूट सफलता

अक्षय का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि पर जन्मे बच्चों को दीर्घायु और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। वे जिस भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं, वहां उन्हें निरंतर सफलता प्राप्त होती है। उनके जीवन में आने वाली बाधाएं खुद ही समाप्त होने लगती हैं।

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