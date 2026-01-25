Vidnyan Mane कौन है? Palash Muchhal–Smriti Mandhana मामले में बना सबसे बड़ा मोड़

Palash Muchhal–Smriti Mandhana: काफी चर्चा में रहे पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना विवाद में एक नया मोड़ आया है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। खबरों के मुताबिक, भारतीय क्रिकेटर पिछले साल नवंबर में शादी करने वाली थीं, लेकिन शादी अचानक कैंसिल हो गई। अब, शादी कैंसिल होने के पीछे की असली वजह सामने आई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मृति मंधाना के बचपन के एक दोस्त ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे म्यूज़िक कंपोज़र और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल एक बड़े विवाद में फंस गए हैं।

विज्ञान माने ने लगाए चौंकाने वाले आरोप

विज्ञान माने नाम के एक शख्स, जो खुद को स्मृति मंधाना का करीबी दोस्त बताते हैं, ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात की और पलाश मुच्छल पर कथित तौर पर ₹40 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

विज्ञान ने आगे आरोप लगाया कि शादी से पहले पलाश को एक दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिससे कथित तौर पर हंगामा हुआ। उनके दावों के अनुसार, कई महिला क्रिकेटरों ने पलाश का सामना किया, और स्थिति बिगड़ गई, जिसके आखिर में शादी कैंसिल हो गई।

इन धमाकेदार बयानों ने तुरंत लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी, और कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विज्ञान माने आखिर कौन हैं, और वह अचानक सुर्खियों में कैसे आ गए?

कौन हैं विज्ञान माने?

विज्ञान माने एक प्रोड्यूसर और एक्टर हैं जिन्होंने मराठी सिनेमा में काम किया है। फिल्मों के अलावा, वह अपने राजनीतिक बैकग्राउंड के लिए भी जाने जाते हैं। 2024 में, विज्ञान ने मिराज निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था।

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले विज्ञान की डिजिटल मौजूदगी काफी मज़बूत है, इंस्टाग्राम पर उनके 183,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके बायो से खेलों, खासकर क्रिकेट के प्रति उनका जुनून झलकता है, और उन्हें शतरंज और बैडमिंटन का भी शौक है।

एक फिल्म में साथ काम किया

दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान और पलाश ने पहले भी प्रोफेशनली साथ काम किया है। 2024 में, विज्ञान ने “नज़रिया” नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिसे पलाश मुच्छल ने डायरेक्ट किया था। विज्ञान ने इस प्रोजेक्ट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं, पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा था: “अपने पसंदीदा जुनून — फिल्मों में वापसी। इस बार, एक प्रोड्यूसर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रख रहा हूँ… विज्ञान माने स्टूडियोज़। इस पुराने जुड़ाव ने विवाद को और हवा दे दी है।

पलाश मुच्छल ने सभी आरोपों से इनकार किया

इस बीच, पलाश मुच्छल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से लगातार इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके बारे में ऑनलाइन झूठी बातें फैलाई जा रही हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि जो लोग उनकी इज्जत खराब कर रहे हैं, उन्हें वह नहीं छोड़ेंगे। जैसे-जैसे यह विवाद आगे बढ़ रहा है, फैंस यह देखने के लिए करीब से नज़र रख रहे हैं कि सच कौन बोल रहा है और अगला बड़ा खुलासा क्या होगा।

