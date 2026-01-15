कौन है सिनेमा की नई अम्मा? Mardaani 3 में रानी मुखर्जी की बढ़ाएंगी टेंशन

Mardaani 3: जब से रानी मुखर्जी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘मर्दानी 3’ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तब से इसने ज़बरदस्त चर्चा बटोरी है। एक बार फिर, रानी अपनी निडर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय की आइकॉनिक भूमिका में नज़र आ रही हैं, लेकिन इस बार मामला ज़्यादा गंभीर, परेशान करने वाला और कहीं ज़्यादा खतरनाक है।

मर्दानी 3 में, शिवानी रॉय लापता युवा लड़कियों का पता लगाने के मिशन पर हैं, और जो शुरू में भिखारी माफिया या मानव तस्करी का मामला लगता है, वह जल्द ही कुछ ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है।

एक विलेन जो रोंगटे खड़े कर दे

जैसे-जैसे जांच गहरी होती जाती है, शिवानी को पता चलता है कि इन क्रूर अपराधों के पीछे एक रहस्यमयी महिला का हाथ है जिसे ‘अम्मा’ के नाम से जाना जाता है। यह भूमिका एक्ट्रेस मल्लिका प्रसाद ने निभाई है, और उनकी डरावनी स्क्रीन प्रेजेंस ने पहले ही दर्शकों को चौंका दिया है।

टीज़र का आखिरी सीन, जिसमें अम्मा शिवानी रॉय के घर आती है और एक डरावनी हंसी हंसती है, वह रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। यह साफ तौर पर साबित करता है कि इस विलेन को हराना आसान नहीं होगा।

जैसा कि कहते हैं – एक हीरो उतना ही मज़बूत होता है जितना कि विलेन, और मर्दानी 3 में, विलेन पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक लग रहा है।

तो, मल्लिका प्रसाद कौन हैं?

निर्दयी अम्मा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मल्लिका प्रसाद ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से ही चर्चा का केंद्र बन गई हैं। लेकिन वह एक्टिंग की दुनिया में नई नहीं हैं। मल्लिका प्रसाद एक एक्टर, डायरेक्टर, एजुकेटर और थिएटर आर्टिस्ट हैं। बेंगलुरु में जन्मी, उन्होंने गोल्डस्मिथ्स, यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन से परफॉर्मेंस मेकिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। बाद में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) में ट्रेनिंग ली, जहाँ उन्होंने एक्टिंग में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा किया।

दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक मज़बूत करियर

मल्लिका ने 1999 में ‘कनूरु हेगगदिती’ से फिल्मों में डेब्यू किया। उन्होंने 2001 की फिल्म ‘गुप्तगामिनी’ में मुख्य भूमिका निभाई। वह कन्नड़ सिनेमा में एक जाना-माना नाम हैं और उन्होंने इन फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस दी हैं:

मुसंज कथप्रसंग

गर्व

माघ मयूरी

उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग और मज़बूत स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें काफी तारीफ दिलाई है। OTT से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक

मल्लिका प्रसाद वेब सीरीज़ ‘किलर सूप’ में कोंकणा सेन शर्मा और मनोज बाजपेयी के साथ भी नज़र आ चुकी हैं। वह अनुराग कश्यप की फिल्म ‘ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत’ में भी दिखीं, जिससे उन्होंने अलग-अलग जॉनर में अपनी काबिलियत साबित की।

एक्टिंग के अलावा, उन्होंने ‘फॉर माई एला’ नाम की एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की, जिसने सुंदरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और लॉस एंजिल्स इंडी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दोनों में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवॉर्ड जीता।

एक ऐसी विलेन जिसे दर्शक याद रखेंगे

थिएटर में अपने दमदार बैकग्राउंड, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और अब मर्दानी 3 में डरावने रोल के साथ, मल्लिका प्रसाद इंडियन सिनेमा की नई ‘अम्मा’ बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं – एक ऐसी विलेन जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। एक बात साफ़ है: मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी सिर्फ़ क्राइम से ही नहीं लड़ेंगी… बल्कि वह अपने अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन का सामना करेंगी।