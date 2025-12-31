Jiya Shankar को किस करने वाला कौन? मिस्ट्री मैन संग फोटो से मचा बवाल

Jiya Shankar: टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर और इन्फ्लुएंसर अभिषेक मल्हान हाल ही में एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, जब नई अफवाहों में दावा किया गया कि दोनों जल्द ही सगाई कर सकते हैं। बिग बॉस OTT 2 के दौरान “बेस्ट फ्रेंड्स” के तौर पर करीब आए इस जोड़ी के बारे में कहा जा रहा था कि 2024 में उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थीं।
फिर भी, 2025 के आखिर तक, सोशल मीडिया पर अचानक अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि वे आखिरकार अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर सकते हैं। जहां अभिषेक ने सगाई की खबरों पर चुप्पी साधे रखी, वहीं जिया ने कुछ ऐसा किया जिसने “अभिया” हैशटैग को सपोर्ट करने वाले फैंस का दिल पूरी तरह तोड़ दिया।

क्या जिया शंकर की ज़िंदगी में कोई खास है?

सगाई की सभी बातों पर विराम लगाते हुए, जिया ने इंस्टाग्राम पर एक मिस्ट्री मैन के साथ एक रोमांटिक तस्वीर पोस्ट की। फोटो में, वह अनजान आदमी प्यार से उसके माथे पर किस करता हुआ दिख रहा है, जबकि दोनों इंटीमेट पोज़ दे रहे हैं। जिया ने उसका चेहरा एक लाल दिल वाले इमोजी से छिपा दिया, लेकिन एक मज़बूत मैसेज दिया, जिसमें लिखा था:
“2025 में सभी गलत अफवाहों को पीछे छोड़ दो।” और बस, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया!

सगाई की अफवाहें कैसे शुरू हुईं?

अफवाहें एक पेज की वायरल पोस्ट के बाद शुरू हुईं, जिसमें दावा किया गया था कि जिया और अभिषेक ने न सिर्फ अपने रिश्ते को पब्लिक किया है, बल्कि जल्द ही सगाई करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया कि उनकी पहले ही सगाई हो चुकी है।

जिया और अभिषेक का ब्रेकअप

2024 में, जिया ने अभिषेक के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की थी, यह साफ करते हुए कि वे कभी भी दोस्तों से ज़्यादा नहीं थे—और अब तो वह भी नहीं। उन्होंने अपने नाम को बेवजह जोड़ने के लिए मीम पेजों को भी लताड़ा था, यह कहते हुए कि वह किसी की वैलिडेशन के बिना मज़बूत और इंडिपेंडेंट हैं।
जिया की लेटेस्ट प्यारी तस्वीर के साथ, ऐसा लगता है कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर सभी अटकलों को खत्म कर दिया है—जबकि अपने मिस्ट्री बॉयफ्रेंड के बारे में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। एक बात साफ है: जिया शंकर की लव लाइफ के इर्द-गिर्द ड्रामा, इमोशंस और उत्सुकता अभी खत्म नहीं हुई है!

