आखिर कौन है Tanya Mittal का रहस्यमयी ‘गुंटुआ’? नीलम गिरी ने खोला ऐसा राज कि सुनकर दंग रह जाएंगे

Tanya Mittal: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित प्रतियोगियों में से एक बन गई हैं। शुरुआत से ही, उनके बेबाक दावों और रहस्यमयी कहानियों ने सभी को उत्सुक रखा है।

लेकिन जब प्रशंसकों ने गहराई से जानने की कोशिश की, तो उनके ज़्यादातर बयान निराधार निकले। अब, हाल ही में बेदखल हुई प्रतियोगी नीलम गिरी ने तान्या और उनके तथाकथित “गुंटुआ” के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

“गुंटुआ” क्या है और वह कौन है?

अगर आप बिग बॉस 19 देखते हैं, तो आपने घर के अंदर तान्या मित्तल को कई बार “गुंटुआ” का नाम लेते सुना होगा। वह अक्सर उसकी तारीफ़ करती हैं और उसके बारे में प्यार से बात करती हैं, जिससे घरवाले और प्रशंसक दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं – आखिर यह रहस्यमयी आदमी कौन है?

घर से बाहर होने के बाद इंडिया फ़ोरम्स को दिए एक हालिया इंटरव्यू में, नीलम गिरी से भी यही सवाल पूछा गया था — “तान्या का गुंटुआ कौन है?” नीलम ने हँसते हुए जवाब दिया,

“मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि यह एक संवेदनशील विषय है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ — गुंटुआ उसका काल्पनिक पति है। हो सकता है कि जब वह घर से बाहर आएगी, तो उसकी शादी हो जाए!”

तान्या और अन्य घरवालों पर नीलम की राय

लाइव हिंदुस्तान से बात करते हुए, नीलम ने स्पष्ट किया कि सब कुछ होने के बावजूद, वह तान्या को अपनी दोस्त मानती हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी दोस्ती में हमेशा ईमानदार रही हैं और उन्होंने तान्या को कभी धोखा नहीं दिया, चाहे दूसरे कुछ भी सोचें।

नीलम ने आगे कहा कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि तान्या अमीर है या नहीं — वह तो बस यही चाहती हैं कि तान्या अमीर बनें, ताकि उनके आलोचक ग़लत साबित हो सकें। इसी बातचीत के दौरान, नीलम ने अन्य प्रतियोगियों के बारे में भी अपने विचार साझा किए, अमाल मलिक को “क्यूट” कहा और फरहाना भट्ट को शो की ‘वैम्प’ बताया।

यह भी पढ़ें: Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान