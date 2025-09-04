Who is Tanya Mittal Ex-boyfriend: तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड कौन? Bigg Boss 19 में खुला राज

Who is Tanya Mittal Ex-boyfriend: तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड कौन? Bigg Boss 19 में खुला राज

Who is Tanya Mittal Ex-boyfriend, आज समाज, नई दिल्ली: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 एक बार फिर सुर्खियों में है, इस बार प्रतियोगी तान्या मित्तल के अपने पिछले रिश्ते के खुलासे की वजह से। घर के अंदर एक बेबाक बातचीत में, तान्या ने अपने पूर्व प्रेमी के बारे में बात की और राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने ब्रेकअप की वजह भी बताई। हालाँकि उन्होंने सीधे तौर पर उसका नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयानों ने बिग बॉस के घर के बाहर चर्चा का विषय बना दिया।

 

तान्या ने खुलासा किया कि उन्हें प्यार में धोखा मिला था

नए एपिसोड में, जब सह-प्रतियोगी बसीर अली ने तान्या से उनके प्रेम जीवन के बारे में पूछा, तो उन्होंने दो रिश्तों में होने की बात स्वीकार की। हालाँकि, उन्होंने आगे बताया कि उनका आखिरी रिश्ता बुरी तरह खत्म हुआ क्योंकि उनके पूर्व प्रेमी ने उन्हें धोखा दिया और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया। उनका यह भावुक बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूट्यूबर बलराज सिंह का दावा 

तान्या के बयानों के तुरंत बाद, यूट्यूबर बलराज सिंह सुर्खियों में आ गए। अपने चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, बलराज ने दावा किया कि उन्होंने ही तान्या को डेट किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि तान्या का बयान पूरी तरह से झूठा है और उन पर रिश्ते के दौरान और बाद में भी अपने व्यवहार को झूठा साबित करने का आरोप लगाया। बलराज ने यह भी कहा कि तान्या शुरू में उनकी प्रशंसक थीं, लेकिन उनके “नकली” रवैये के कारण उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया।

बलराज सिंह कौन हैं?


बलराज सिंह न केवल एक यूट्यूबर हैं, बल्कि एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। वह 82,000 सब्सक्राइबर्स वाला एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उनके 26 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, जहाँ वह अक्सर आध्यात्मिक सामग्री शेयर करते हैं। हालाँकि, उनके दावों ने अब उन्हें बिग बॉस की सुर्खियों में ला दिया है।

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सच बोल रहा है – बिग बॉस के घर के अंदर तान्या या बाहर बलराज। असली कहानी तभी सामने आने की उम्मीद है जब तान्या रियलिटी शो से बाहर निकलेंगी और इस विवाद पर सीधे बात करेंगी।