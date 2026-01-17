Disha Patani Boyfriend Talwiinder Face: कौन हैं तलविंदर? दिशा पाटनी के रहस्यमयी बॉयफ्रेंड की पहली झलक ने उड़ाए होश

Disha Patani Boyfriend Talwiinder Face: सिंगर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर तलविंदर अचानक चर्चा में आ गए हैं, जब उन्हें नूपुर सैनन और स्टेबिन बेन की शादी में दिशा पटानी के साथ हाथ पकड़े देखा गया। शादी का वीडियो वायरल हो गया, और तब से सोशल मीडिया पर दोनों के डेटिंग की अफवाहें चल रही हैं।

हालांकि, न तो दिशा और न ही तलविंदर ने अभी तक इन रिपोर्ट्स पर कोई रिएक्शन दिया है, लेकिन इस अटकल ने पंजाबी सिंगर को सुर्खियों में ला दिया है। आइए करीब से जानते हैं कि तलविंदर असल में कौन हैं।

तलविंदर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते?

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

तलविंदर लो प्रोफाइल रखने के लिए जाने जाते हैं। वह सोशल मीडिया पर शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाते हैं, और अब तक कई लोगों को यह भी नहीं पता था कि वह कैसे दिखते हैं। वायरल शादी के वीडियो के बाद, नेटिज़न्स का मानना ​​है कि तलविंदर का चेहरा आखिरकार पहली बार पब्लिक में सामने आया है। हालांकि, अभी भी इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो में दिख रहा आदमी सच में तलविंदर ही है।

क्या तलविंदर का चेहरा आखिरकार सामने आ गया है?

शादी का क्लिप देखने के बाद, कई फैंस को लगता है कि अब उन्हें पता चल गया है कि तलविंदर कैसे दिखते हैं। इससे पहले, उनकी पहचान एक रहस्य बनी हुई थी। फिर भी, दोनों तरफ से पुष्टि के बिना, यह अभी भी एक अटकल है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति असल में पंजाबी सिंगर है या कोई और।

पंजाबी सिंगर तलविंदर कौन हैं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलविंदर का जन्म 1997 में तरन तारन, पंजाब में हुआ था। 14 साल की उम्र में, वह अपने परिवार के साथ सैन फ्रांसिस्को चले गए। इस कल्चरल बदलाव का उनके म्यूज़िक पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। वह पंजाबी जड़ों को वेस्टर्न हिप-हॉप, R&B और इलेक्ट्रॉनिक सिंथ साउंड के साथ मिलाते हैं, जिससे एक अनोखी स्टाइल बनती है जो Gen-Z सुनने वालों को बहुत पसंद आती है।

तलविंदर रातों-रात फेमस नहीं हुए। उन्होंने धीरे-धीरे SoundCloud और YouTube पर म्यूज़िक अपलोड करके अपना करियर बनाया। उनके गाने ‘कम्मो जी’ और ‘धुंधला’ (2022 में रिलीज़) वायरल हुए और उन्हें बहुत ज़्यादा पहचान मिली।

तलविंदर और दिशा पटानी की नेट वर्थ

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट्स के अनुसार, तलविंदर की मौजूदा नेट वर्थ लगभग ₹11.5 करोड़ है। दूसरी ओर, दिशा पटानी की रिपोर्टेड नेट वर्थ लगभग ₹75 करोड़ है – जिसका मतलब है कि तलविंदर की दौलत उनकी अफवाह वाली गर्लफ्रेंड से 84.67% कम है।

तलविंदर का म्यूजिकल सफ़र

2020 में अपना EP रिलीज़ करने के बाद, तलविंदर ने पिछले साल अक्टूबर में अपना फुल-लेंथ एल्बम ‘मिसफिट’ रिलीज़ किया, जिसमें 13 ट्रैक थे। इस एल्बम को खासकर युवा दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ के बारे में क्या?

पहले, दिशा पटानी का नाम अक्सर टाइगर श्रॉफ के साथ जोड़ा जाता था। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया, लेकिन उन्हें अक्सर साथ देखा जाता था और वे हमेशा कहते थे कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब, दिशा के साथ तलविंदर का नाम जुड़ने से, फैंस क्लैरिटी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और, यह तो समय ही बताएगा। तब तक, इंटरनेट इस अफवाह वाले नए कपल के बारे में हर अपडेट पर नज़र रखे हुए है।