Who is Talwiinder Ex-Girlfriend Soni Kaur: कौन है दिशा पाटनी की ‘सौतन’? जिस पर कभी फिदा थे तलविंदर, अफेयर की खबर आते ही मारा ताना

Who is Talwiinder Ex-Girlfriend Soni Kaur: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी हाल ही में सिंगर तलविंदर के साथ स्पॉट होने के बाद सुर्खियों में आईं, जिससे उनके डेटिंग की अफवाहें फैल गईं। देखते ही देखते, उनके कथित रिश्ते के बारे में अटकलें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं। फैंस तलविंदर के बारे में डिटेल्स खोजने लगे – उनका लुक, बैकग्राउंड और यहां तक ​​कि उनकी पर्सनल लाइफ भी।

इस सब हंगामे के बीच, तलविंदर की कथित एक्स-गर्लफ्रेंड अचानक चर्चा का विषय बन गई है। उनका नाम सोनी कौर है, और उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी ने अब गॉसिप को और हवा दे दी है।

तलविंदर की एक्स-गर्लफ्रेंड सोनी कौर कौन हैं?

सोनी कौर एक जानी-मानी मॉडल हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने पहले तलविंदर को डेट किया था। जैसे ही दिशा पटानी और तलविंदर के अफेयर की अफवाहें सामने आईं, सोनी का नाम ऑनलाइन ट्रेंड करने लगा, और फैंस सिंगर के साथ उनके पुराने कनेक्शन के बारे में जानने लगे।

मॉडलिंग की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा

सोनी कौर कोई नई नहीं हैं। एक मॉडल के तौर पर, उन्होंने कई बड़े नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया है। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ग्लैमरस फोटोशूट, रैंप-वॉक के पलों और बोल्ड फैशन स्टेटमेंट्स से भरी हुई है।

मजबूत सोशल मीडिया प्रेजेंस

सोनी कौर के इंस्टाग्राम पर लगभग 27,000 फॉलोअर्स हैं और उनका फैन बेस बढ़ रहा है। हालांकि वह दिशा पटानी या तलविंदर जैसी बड़ी स्टारडम वाली नहीं हैं, लेकिन कई लोगों का मानना ​​है कि वह अपने आप में किसी स्टार से कम नहीं हैं।

ऐसा ग्लैमर जो सबका ध्यान खींच ले

जब ग्लैमर की बात आती है, तो सोनी कौर जानती हैं कि कैसे इम्पैक्ट डालना है। अक्सर रैंप पर आग लगाते हुए देखी जाने वाली, उनके सुपरमॉडल वाले अंदाज़ और बोल्ड स्टाइल ने उन्हें फैंस और फैशन पसंद करने वालों से तारीफ दिलाई है।

वह रहस्यमयी पोस्ट जिसने यह सब शुरू किया

डेटिंग की अफवाहों के बीच, सोनी कौर ने एक रहस्यमयी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की जो तुरंत वायरल हो गई। उन्होंने लिखा: “सिर्फ HIV और STIs ही नहीं… कभी-कभी लोग खुद भी बुरी किस्मत और श्राप लेकर आते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप किसके साथ सोते हैं।” इस पोस्ट ने नेटिज़न्स को हैरान और उत्सुक कर दिया, और कई लोगों का मानना ​​था कि यह दिशा पटानी और तलविंदर पर सीधा ताना था।

फैंस को सीधे ताने का शक

सोनी के फॉलोअर्स को यकीन है कि यह पोस्ट कोई इत्तेफाक नहीं था। सोशल मीडिया अब उनके बयान को कथित दिशा-तलविंदर अफेयर से जोड़ने वाली चर्चाओं से भरा हुआ है। दिशा-तलविंदर की अफवाहें अभी भी चर्चा में हैं

जब से दिशा पटानी और तलविंदर को एक साथ देखा गया है, उनके रिश्ते को लेकर अटकलें खत्म नहीं हो रही हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें तलविंदर का चेहरा साफ दिख रहा था, जिससे ये चर्चा और तेज़ हो गई है।

अभी तक न तो दिशा पटानी और न ही तलविंदर ने इन अफवाहों पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया दी है – लेकिन इस कथित लव ट्रायंगल को लेकर ड्रामा सोशल मीडिया पर जारी है।

