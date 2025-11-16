Who is Sanjay Yadav: कौन हैं संजय और रमीज? रोहिणी के पोस्ट से शुरू हुआ तूफान, तेज प्रताप ने भी कहा—‘जयचंद

Who is Sanjay Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद की करारी हार के बाद, लालू प्रसाद यादव परिवार के भीतर लंबे समय से दबा हुआ तनाव खुलकर सामने आ गया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने चुनाव से पहले ही पार्टी से दूरी बना ली थी, और अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर राजनीति और परिवार, दोनों से दूरी बनाने की घोषणा करके सबको चौंका दिया है।

लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा हलचल इस बात से मची कि रोहिणी ने अपनी भावुक पोस्ट में दो नामों—संजय यादव और रमीज़—का ज़िक्र किया और कहा कि उन्होंने यह फ़ैसला उन्हीं की वजह से लिया है।

इससे तुरंत एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया: आख़िर लालू परिवार में दरार पैदा करने वाले ये दो लोग कौन हैं?

संजय यादव—तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी—कौन हैं?

रोहिणी जिस संजय यादव का ज़िक्र कर रही हैं, वह बिहार की राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं हैं। एक दशक से भी ज़्यादा समय से, उन्हें पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सबसे करीबी विश्वासपात्र और रणनीतिकार माना जाता रहा है।

मूल रूप से महेंद्रगढ़ (हरियाणा) के रहने वाले संजय ने कंप्यूटर साइंस में एमएससी और एमबीए की डिग्री हासिल की है। राजनीति में आने से पहले, उन्होंने निजी क्षेत्र में काम किया था। लेकिन 2012 में दिल्ली में तेजस्वी से क्रिकेट के ज़रिए हुई एक आकस्मिक मुलाक़ात ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। उनकी दोस्ती जल्द ही एक मज़बूत राजनीतिक साझेदारी में बदल गई।

राजद की रणनीति के पीछे दिमाग़ बने

2013 से, संजय तेजस्वी की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं और ये काम संभालते हैं:

चुनावी रणनीति

डेटा विश्लेषण

सीट-बंटवारे पर बातचीत

सोशल मीडिया अभियान

बैक-एंड वॉर-रूम संचालन

समय के साथ, उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि 2024 में, राजद ने उन्हें राज्यसभा भी भेज दिया, जिससे पार्टी के अंदर उनकी अहमियत और भी बढ़ गई।

तेज प्रताप उन्हें ‘जयचंद’ क्यों कहते हैं

लेकिन यादव परिवार में संजय के बढ़ते कद को कोई पसंद नहीं करता था। तेज प्रताप ने बार-बार उन पर पार्टी के निर्णय लेने से उन्हें अलग-थलग करने का आरोप लगाया। कई मौकों पर, तेज प्रताप ने सार्वजनिक रूप से संजय यादव को ‘जयचंद’ कहा, जिसका अर्थ विश्वासघात था। अब, रोहिणी द्वारा भी इसी तरह की शिकायतें दोहराए जाने के बाद, विवाद और गहरा गया है।

रमीज़ कौन हैं—तेजस्वी के वफ़ादार आयोजक और प्रचार संचालक?

रोहिणी ने जिस दूसरे नाम का ज़िक्र किया, वह रमीज़ या रमीज़ नेमत ख़ान हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले रमीज़ तेजस्वी की राजनीतिक टीम के एक भरोसेमंद साथी और प्रमुख संचालन सदस्य के रूप में जाने जाते हैं।

उनकी भूमिका में शामिल हैं:

प्रचार प्रबंधन

सोशल मीडिया समन्वय

दैनिक कार्यक्रम

रैली की योजना और रसद

चुनावी मौसम में मीडिया प्रबंधन

रमीज़ को हमेशा तेजस्वी के दौरों और चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ देखा जाता है। वह एक राजनीतिक रूप से जुड़े परिवार से भी आते हैं—वह समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिज़वान ज़हीर के दामाद हैं, जिससे उन्हें राजनीतिक पहुँच और ज़मीनी स्तर पर नेटवर्क दोनों मिले हैं।

अब उनके नाम क्यों मायने रखते हैं

रोहिणी द्वारा सार्वजनिक रूप से यह दावा करने के बाद कि उन्होंने इन दोनों लोगों की वजह से राजनीति और परिवार से दूरी बना ली—और तेज प्रताप द्वारा संजय पर उन्हें नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाने के बाद—लालू परिवार के अंदर के संकट ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया है।

पहली बार, ऐसा प्रतीत होता है कि आंतरिक सत्ता संघर्ष, सलाहकारों का प्रभाव और रणनीतिक मतभेद पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से सामने आ गए हैं, जिससे राजद के आंतरिक ढांचे और यादव परिवार के राजनीतिक नेतृत्व के भविष्य पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

