Mona Singh: कौन हैं बॉर्डर 2 में सनी देओल की पत्नी बनीं 24 साल छोटी मोना सिंह?

इस बॉलीवुड एक्टर से होने वाली थी शादी

Mona Singh, (आज समाज), मुंबई: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हो रही है। बॉर्डर के सीक्वल बॉर्डर 2 में जानी-मानी एक्ट्रेस मोना सिंह भी अहम किरदार में नजर आएंगी। मोना सिंह इसमें सनी देओल की पत्नी का किरदार निभा रहीं हैं। जबकि असल जिंदगी में वो बॉलीवुड सुपरस्टार से उम्र में 24 साल छोटी हैं। आइए आज आपको मोना सिंह के बारे में विस्तार से बताते हैं।

मोना सिंह टीवी इंडस्ट्री में अपनी बड़ी और खास पहचान रखती हैं। वहीं वो कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। जबकि अब बिग बजट, मच अवेटेड और मलिस्टारर फिल्म से वो खास पहचान बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड हैं। साल 2018 में शादी करके घर बसाने वाली मोना कभी बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर के प्यार में पागल थीं। दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन बाद में उनका रिश्ता टूट गया था।

जस्सी जैसी कोई नहीं से मिली थी खास पहचान

मोना सिंह का जन्म 8 अक्टूबर 1981 को चंडीगढ़ में हुआ था। 44 साल की मोना को साल 2003 में आए सीरयल जस्सी जैसी कोई नहीं से खास पहचान मिली थी। इस सीरियल ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था। मोना ने राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, क्या हुआ तेरा वादा और प्यार को हो जाने दो जैसे सीरियल्स में भी काम किया है।

झलक दिखला जा के पहले सीजन का जीता था खिताब

मोना ने रियलिटी शो झलक दिखला जा के पहले सीजन का खिताब भी जीता था। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, शादी तीन करोड़ की और स्टार या रॉक स्टार जैसे रियलिटी शोज में होस्ट की भूमिका भी निभाई है।

करीना की बहन, आमिर की मां भी बनीं

मोना ने साल 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थ्री इडियट्स से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने करीना कपूर की बड़ी बहन का किरदार निभाया था। फिर उन्हें जेड प्लस, मुंज्याह्ण और ऊट पटांग जैसी फिल्मों में देखा गया। जबकि करीना कपूर और आमिर खान की साल 2022 में आई फिल्म लाल सिंह चड्ढा में मोना ने आमिर की मां का रोल निभाया था।

विद्युत जामवाल से होने वाली थी शादी

मोना का कभी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विद्युत जामवाल से अफेयर था। दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे और शादी करने वाले थे। लेकिन, बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। फिर एक्ट्रेस ने 27 दिसंबर 2019 को श्याम गोपालन उर्फ श्याम राजागोपालन से शादी की थी जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं।