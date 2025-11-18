Who is Meera Vasudevan: सिर्फ एक साल में खत्म हुई तीसरी शादी! मीरा वासुदेवन की पोस्ट ने फैन्स को कर दिया हैरान

Who is Meera Vasudevan: मलयालम अभिनेत्री मीरा वासुदेवन अचानक इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई हैं। अभिनेत्री ने अपने तीसरे पति से तलाक की घोषणा करके सभी को चौंका दिया, इस फैसले ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इससे भी ज़्यादा ध्यान मीरा द्वारा अलगाव के तुरंत बाद शेयर की गई एक बोल्ड पोस्ट ने खींचा

जिसने लोगों को हैरान कर दिया और ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी।लेकिन आख़िर मीरा वासुदेवन कौन हैं, और उन्होंने ऐसा क्या लिखा जिससे इतनी चर्चा हो गई? यहाँ उनके जीवन, उनकी शादियों और इंटरनेट पर धूम मचाने वाले वायरल पोस्ट के बारे में सब कुछ बताया गया है।

मलयालम इंडस्ट्री का एक लोकप्रिय चेहरा

मीरा वासुदेवन एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं, खासकर मलयालम मनोरंजन उद्योग में। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज़ में काम किया है और अपने दमदार अभिनय के लिए खूब तारीफें बटोरी हैं। मीरा ने जेरी, थनमात्रा और इम्बाम जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में काम किया है, जिसने उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया।

हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी नज़र आईं

सिर्फ़ मलयालम ही नहीं, मीरा ने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें कई उद्योगों में एक निष्ठावान प्रशंसक वर्ग दिलाया है।

विवादों से भरा जीवन

मीरा का निजी जीवन अक्सर सुर्खियों में रहा है। ख़ास तौर पर उनके वैवाहिक जीवन ने काफ़ी ध्यान खींचा है। अब, एक बार फिर, मीरा अपने तीसरे पति से अलग होने का फ़ैसला लेकर चर्चा में हैं—और ख़ुद को फिर से सुर्खियों में ला रही हैं।

एक साल के अंदर अपने तीसरे पति से तलाक

मीरा ने 2024 में सिनेमैटोग्राफ़र विपिन पुथियांकम से शादी की। लेकिन बमुश्किल एक साल बाद ही, यह जोड़ा अलग हो गया है। अभिनेत्री के शादी तोड़ने के साहसिक फ़ैसले ने प्रशंसकों को पूरी तरह से चौंका दिया है।

तलाक के बाद वायरल पोस्ट

अलगाव के तुरंत बाद, मीरा ने सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त बयान साझा किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा: “मैं, अभिनेत्री मीरा वासुदेवन (@officialmeeravasudevan), आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूँ कि मैं अगस्त 2025 से सिंगल हूँ। मैं इस समय अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और शांतिपूर्ण दौर से गुज़र रही हूँ…”

उनकी पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। दिलचस्प बात यह है कि मीरा ने कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया, जिससे उनकी घोषणा के इर्द-गिर्द और भी रहस्य और चर्चा फैल गई।

मीरा वासुदेवन की तीन शादियों के बारे में जानकारी

पहले पति: विशाल अग्रवाल

दूसरे पति: अभिनेता जॉन कोकेन – इस जोड़े का एक बेटा भी है। वे 2016 में अलग हो गए।

तीसरे पति: विपिन पुथियांकम – 2024 में शादी, 2025 में तलाक।

अपनी तीसरी शादी के अंत के साथ, मीरा एक बार फिर सुर्खियों में हैं।

25 साल का शानदार करियर

मीरा ने मनोरंजन उद्योग में 25 साल से ज़्यादा समय बिताया है और कई सम्मान अर्जित किए हैं। 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य टेलीविजन पुरस्कार मिला, जो उनके करियर में एक बड़ी उपलब्धि थी।