Who is Lizlaz: कौन हैं लिजलैज? जिनकी पोस्ट पर विराट कोहली के ‘लाइक’ ने मचा दिया सोशल मीडिया पर बवाल

Who is Lizlaz: इंडियन क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली एक बार फिर ट्रेंड कर रहे हैं—अपनी ऑन-फील्ड परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए। इस बार, एक वायरल स्क्रीनशॉट का दावा है कि कोहली ने एक जर्मन मॉडल और इन्फ्लुएंसर लिज़लाज़ की पोस्ट को लाइक किया, जिससे ऑनलाइन ज़बरदस्त चर्चा हो रही है।

यह वायरल कैसे हुआ?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब फोटोग्राफर अद्वैत वैद्य ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। कथित तौर पर इमेज में कोहली के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से लिज़लाज़ की पोस्ट को लाइक करते हुए दिखाया गया था। कुछ ही समय में, स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया।

वायरल पोस्ट

रिपोर्ट्स बताती हैं कि लिज़लाज़ ने 30 जनवरी को ग्लैमरस तस्वीरों की एक सीरीज़ पोस्ट की थी। यह उन्हीं पोस्ट में से एक है जिसे कथित तौर पर कोहली के अकाउंट से “लाइक” मिला, जिससे ऑनलाइन बड़े पैमाने पर अटकलें और मीम्स बनने लगे।

लिज़लाज़ कौन है?

लिज़लाज़ एक जर्मन-साउथ अफ़्रीकन मॉडल, व्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर हैं। वह इंडिया में अपने ट्रैवल कंटेंट, खासकर अपने मज़ेदार और रिलेटेबल वीडियो के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं—जैसे कि इंडियन स्ट्रीट फ़ूड वाले वीडियो, जिसमें समोसे भी शामिल हैं।

इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह विराट कोहली की भी बहुत बड़ी फ़ैन हैं।

RCB की एक बड़ी सपोर्टर

पिछले इंटरव्यू में, लिज़लाज़ ने खुले तौर पर कोहली को अपना फ़ेवरेट क्रिकेटर बताया है। वह उनकी IPL टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी सपोर्ट करती हैं, जिससे यह वायरल घटना और भी मज़ेदार और चर्चा में रहने वाली बन गई है।

पहली बार नहीं

यह पहली बार नहीं है जब कोहली के “लाइक्स” ने सुर्खियां बटोरी हैं। इससे पहले, वह अवनीत कौर की एक पोस्ट को लाइक करने के लिए चर्चा में थे। उस समय, कोहली ने साफ़ किया था कि यह शायद “एल्गोरिदम ग्लिच” था और जानबूझकर नहीं किया गया था।

इंटरनेट रिएक्ट

जैसा कि उम्मीद थी, सोशल मीडिया यूज़र्स का दिन अच्छा चल रहा है। कुछ लोग फिर से एल्गोरिदम को दोष दे रहे हैं, तो कुछ मज़ाक कर रहे हैं, “क्या अब कोई आदमी पोस्ट को लाइक भी नहीं कर सकता?”

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