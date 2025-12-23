Nupur Sanon Stebin Ben wedding: कौन हैं Kriti Sanon के होने वाले जीजा? उदयपुर में नूपुर संग लेंगे सात फेरे

Nupur Sanon Stebin Ben wedding: सेनन परिवार में बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं! बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन, नूपुर सेनन, अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड और पॉपुलर सिंगर स्टेबिन बेन से शादी करने वाली हैं। अगर रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी ग्रैंड शादी की तैयारियाँ ज़ोरों पर चल रही हैं।

फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि कृति के होने वाले जीजा कौन हैं, शादी कहाँ होगी, और बड़ा दिन कब है। यहाँ आपको वह सब कुछ जानना है!

शादी की तारीख और जगह का खुलासा

रिपोर्ट्स के अनुसार, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन उदयपुर में एक सपनों जैसी डेस्टिनेशन वेडिंग में शादी करेंगे। कहा जा रहा है कि यह एक प्राइवेट सेरेमनी होगी जिसमें सिर्फ़ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल होंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी की रस्में 9 जनवरी, 2026 को शुरू होंगी और 11 जनवरी, 2026 तक चलेंगी, जब कपल आखिरकार एक ग्रैंड सेरेमनी में शादी की कसमें खाएगा। उम्मीद है कि सेलिब्रेशन शाही, पारंपरिक और प्यार से भरे होंगे।

मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन

हालांकि बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ प्राइवेट गेस्ट लिस्ट के कारण उदयपुर की शादी में शायद शामिल न हों, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कपल इंडस्ट्री के दोस्तों और सितारों के लिए मुंबई में एक शानदार ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करने का प्लान बना रहा है।

सूत्रों से पता चला है कि नूपुर और स्टेबिन अपनी शादी को पर्सनल रखना चाहते हैं, इसीलिए सिर्फ़ परिवार और चुने हुए करीबी लोग ही उदयपुर की सेरेमनी में शामिल होंगे। हालांकि, परिवार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर शादी की किसी भी योजना की पुष्टि नहीं की है।

स्टेबिन बेन कौन हैं?

जो लोग सोच रहे हैं, स्टेबिन बेन एक पॉपुलर भारतीय प्लेबैक और पॉप सिंगर हैं। उन्होंने रेस 3, सनक, जर्सी, सेल्फी, मिशन रानीगंज, फतेह और मस्ती 4 जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए हैं।

1993 में एक मलयाली ईसाई परिवार में जन्मे स्टेबिन भोपाल के रहने वाले हैं और बाद में 2017 में अपने म्यूज़िक करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई चले गए।

वह प्लेबैक सिंगिंग, लाइव कॉन्सर्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाते हैं, और हाल ही में बांद्रा में लगभग ₹6.67 करोड़ का एक लग्ज़री डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदने के लिए सुर्खियों में आए थे।