Who is Kavya Gowda: कौन हैं काव्या गौड़ा? पारिवारिक विवाद में रिश्तेदारों ने पति की पीठ में घोंपा छूरा

Who is Kavya Gowda: अक्सर कहा जाता है कि मुश्किल समय में परिवार और रिश्तेदार सबसे बड़ा सहारा होते हैं। हालांकि, पॉपुलर कन्नड़ टेलीविज़न एक्ट्रेस काव्या गौड़ा के लिए यह विश्वास एक बुरे सपने में बदल गया है।

एक चौंकाने वाली घटना में, उनके अपने रिश्तेदारों ने कथित तौर पर उनके पति पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कन्नड़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है।

काव्या गौड़ा के पति पर चाकू से हमला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 27 जनवरी, 2026 की सुबह हुई, जब काव्या गौड़ा के पति सोमशेखर पर बेरहमी से चाकू से हमला किया गया। इस मामले को और भी परेशान करने वाली बात यह है कि यह हमला कथित तौर पर बाहरी लोगों ने नहीं, बल्कि करीबी रिश्तेदारों ने किया था। जैसे ही यह खबर सामने आई, कन्नड़ फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में दहशत और अविश्वास फैल गया।

सोमशेखर अस्पताल में भर्ती, इलाज चल रहा है

हमले के बाद, सोमशेखर को तुरंत बेंगलुरु के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना से परिवार सदमे में है। इस दुखद घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि काव्या गौड़ा कौन हैं और परिवार के अंदर ऐसी चरम घटना क्यों हुई।

काव्या गौड़ा कौन हैं?

काव्या गौड़ा कन्नड़ टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम हैं। उन्होंने सालों से अपने दमदार अभिनय और आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस से अपार लोकप्रियता हासिल की है। एक्ट्रेस कई हिट टीवी शो में नज़र आ चुकी हैं, जिनमें ‘राधा रमना’ और ‘गांधारी’ शामिल हैं, और उनके फैंस की एक बड़ी संख्या है।

काव्या गौड़ा और सोमशेखर की शादी कब हुई थी?

काव्या गौड़ा ने दिसंबर 2021 में बिजनेसमैन सोमशेखर से शादी की थी। सोमशेखर बेंगलुरु में एक बिज़नेस चलाते हैं, और इस कपल की एक छोटी बेटी है। हाल तक, माना जाता था कि परिवार एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। हालांकि, कथित तौर पर चल रहे घरेलू झगड़ों ने उनकी ज़िंदगी को उलट-पुलट कर दिया।

काव्या गौड़ा के पति पर हमला क्यों हुआ?

शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, घर में लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहे थे। ये असहमति कथित तौर पर पारिवारिक जिम्मेदारियों, घरेलू मामलों और काव्या और सोमशेखर की बेटी की देखभाल से संबंधित थीं। समय के साथ, तनाव बढ़ गया और कथित तौर पर हिंसक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप चाकू से हमला हुआ।

घरेलू विवाद ने लिया भयानक मोड़

जो बात-चीत की बहस के रूप में शुरू हुई थी, वह आखिरकार हिंसक टकराव में बदल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, काव्या गौड़ा और उनके पति पर रिश्तेदारों ने हमला किया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में ले जाया गया।

गरमागरम बहस के दौरान हुआ हमला

सूत्रों के अनुसार, यह घटना काव्या गौड़ा के घर पर हुई। करीबी रिश्तेदारों के बीच बातचीत गरमागरम बहस में बदल गई, जो जल्द ही बेकाबू हो गई। इस हंगामे के बीच, सोमशेखर पर कई बार चाकू से हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

काव्या गौड़ा की बहन ने FIR दर्ज कराई

घटना के बाद, काव्या गौड़ा की बहन – जो खुद भी एक कन्नड़ अभिनेत्री हैं – भाव्या गौड़ा ने राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है।

पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, और आगे की जानकारी का इंतजार है। यह चौंकाने वाली घटना इस बात की दुखद याद दिलाती है कि कैसे अनसुलझे पारिवारिक झगड़े खतरनाक नतीजों में बदल सकते हैं।

