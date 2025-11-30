Who Is Harsh Mehta: कौन हैं हर्ष मेहता? Malaika Arora संग एयरपोर्ट स्पॉटिंग के बाद उड़े डेटिंग रूमर्ड”

Who Is Harsh Mehta: बॉलीवुड डीवा और फिटनेस क्वीन Malaika Arora एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं—लेकिन इस बार, यह उनके फैशन चॉइस या वर्कआउट वीडियो के लिए नहीं है। एक्ट्रेस ने हर्ष मेहता के साथ डेटिंग की नई अफवाहों को हवा दी है, जब दोनों को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। तब से, सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। तो, आखिर हर्ष मेहता कौन हैं, और वह अचानक सुर्खियों में क्यों हैं? आइए करीब से देखते हैं।

कौन हैं हर्ष मेहता?

कहा जाता है कि हर्ष मेहता 33 साल के हैं और मुंबई के एक बिजनेसमैन हैं, जिससे वह मलाइका अरोड़ा से लगभग 17 साल छोटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक अमीर बैकग्राउंड से हैं और डायमंड बिजनेस से जुड़े हैं। सोर्स का यह भी दावा है कि उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। उनके प्रोफेशन के बारे में अलग-अलग खबरें

दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में हर्ष को डायमंड मर्चेंट बताया गया है, तो कुछ का कहना है कि वह मलाइका अरोड़ा के मैनेजर हो सकते हैं। अभी तक, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कोई साफ या पक्की जानकारी नहीं है, जिससे अफवाहों में और भी रहस्य जुड़ गया है।

यह पहली बार नहीं है जब उन्हें एक साथ देखा गया है

एयरपोर्ट पर देखा जाना कोई एक बार की बात नहीं थी। इससे पहले, मलाइका और हर्ष को एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में भी एक साथ एन्जॉय करते देखा गया था, जहाँ उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए थे। उनके बार-बार एक साथ दिखने से डेटिंग की अटकलों को और हवा मिली है। हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि न तो मलाइका और न ही हर्ष ने अपने रिश्ते के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी किया है।

मलाइका अरोड़ा की लव लाइफ पर एक नज़र

मलाइका की पर्सनल लाइफ हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रही है। उन्होंने 1998 में एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान से शादी की, और इस कपल का एक बेटा अरहान खान है। शादी के करीब दो दशक बाद, 2017 में दोनों अलग हो गए।

अर्जुन कपूर से आज की अफवाहों तक

2018 में, मलाइका ने एक्टर अर्जुन कपूर के साथ अपने रिश्ते को कन्फर्म किया था। दोनों ने लगभग छह साल तक डेट किया, जिसके बाद खबर आई कि 2024 में दोनों अलग हो जाएंगे। अब, हर्ष मेहता के साथ उनका नाम जुड़ने से फैंस के बीच एक बार फिर उत्सुकता बढ़ गई है।

क्या वे सच में डेटिंग कर रहे हैं?

हालांकि इंटरनेट थ्योरी और रिएक्शन से भरा पड़ा है, लेकिन सच्चाई अभी भी साफ नहीं है। कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, और फिलहाल, ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिर भी, एक साथ अक्सर पब्लिक में दिखने से फैंस सोचने पर मजबूर हो गए हैं—क्या यह सिर्फ एक प्रोफेशनल बॉन्ड है या कुछ और?

फैंस का रिएक्शन

हमेशा की तरह, सेलिब्रिटी रिलेशनशिप की अफवाहें ऑनलाइन चर्चाओं में छाई रहती हैं। मलाइका और हर्ष की कथित केमिस्ट्री ने सभी का ध्यान खींचा है, जिससे वे इस समय सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बन गए हैं। अभी के लिए, फैंस को इंतजार करना होगा—क्योंकि यह तो वक्त ही बताएगा कि यह अफवाह वाला रोमांस सच होता है या सिर्फ एक और बॉलीवुड बज़।