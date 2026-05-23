Gul Panag Angry on Dhruv Rathee: कौन हैं गुल पनाग? जिन्होंने ध्रुव राठी को PM मोदी पर तंज कसने पर लगाई फटकार

Gul Panag Angry on Dhruv Rathee: बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग हाल ही में तब सुर्खियों में आईं, जब उन्होंने मशहूर YouTuber ध्रुव राठी के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ध्रुव राठी ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। यह तीखी बहस ऑनलाइन वायरल हो गई है, और फैंस भारत के नेता के खुले तौर पर बचाव के लिए एक्ट्रेस का समर्थन कर रहे हैं।

ध्रुव राठी ने PM मोदी को निशाना बनाया

राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों के लिए मशहूर ध्रुव राठी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने PM मोदी पर निशाना साधा। इस पोस्ट में राठी ने लिखा:

“PM मोदी जहाँ भी जाएँ, लोगों को उनसे सवाल पूछने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक नेता के तौर पर, उन्हें जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए। मैं तो विदेशी पत्रकारों से भी आग्रह करूँगा कि वे उनसे सवाल पूछें, ताकि उन्हें सार्वजनिक रूप से जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़े। इससे देश का ही भला होगा।”

इस पोस्ट ने देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बहस छेड़ दी, जिस पर समर्थकों और आलोचकों, दोनों की ओर से प्रतिक्रियाएँ आने लगीं।

Not cool. You can dislike a Prime Minister, disagree with a government, protest, debate and vote differently. That’s democracy. But reducing the office of India’s Prime Minister, the man, the office, and what he represents abroad, to a joke on foreign soil -doesn’t feel like… https://t.co/XNQg7IiVyh — Gul Panag (@GulPanag) May 22, 2026

गुल पनाग ने पलटवार किया

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गुल पनाग चुप नहीं बैठीं। सोशल मीडिया पर अपना जवाब शेयर करते हुए उन्होंने लिखा: “आप प्रधानमंत्री या सरकार से असहमत हो सकते हैं—यही तो लोकतंत्र है। लेकिन विदेश में भारत के प्रधानमंत्री का मज़ाक उड़ाना सही नहीं है। इससे देश की छवि को नुकसान पहुँचता है, और आखिरकार, इसके नतीजे हम सभी को भुगतने पड़ते हैं।”

उनका यह बेबाक जवाब वायरल हो गया है, और उनके कई फैंस देश की छवि का बचाव करने और अपनी बात खुलकर कहने के लिए उनकी तारीफ़ कर रहे हैं।

कौन हैं गुल पनाग?

गुल पनाग एक जानी-मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस, एक्टिविस्ट और पूर्व मिस इंडिया फाइनलिस्ट हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत समीक्षकों द्वारा सराही गई फ़िल्म ‘धूप’ से की थी, और उसके बाद ‘डोर’, ‘मनोरमा सिक्स फ़ीट अंडर’, ‘हैलो’, ‘स्ट्रेट’ और ‘अब तक छप्पन 2’ जैसी फ़िल्मों में काम किया है।

फ़िल्मों के अलावा, गुल ने ‘पाताल लोक’ और ‘द फ़ैमिली मैन’ जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज़ में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है, जिसमें उन्होंने जाने-माने एक्टर मनोज बाजपेयी के साथ स्क्रीन शेयर की है। ऑन-स्क्रीन और ऑफ़-स्क्रीन, दोनों ही जगहों पर अपनी मज़बूत शख़्सियत के लिए मशहूर गुल पनाग, बॉलीवुड और सामाजिक मुद्दों पर एक प्रभावशाली आवाज़ बनी हुई हैं। ध्रुव राठी की पोस्ट पर उनकी बेबाक प्रतिक्रिया ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह अपनी बात कहने से ज़रा भी नहीं डरतीं; उन्होंने अपने सेलिब्रेटी प्रभाव और देशभक्ति की गहरी भावना के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाए रखा है।