Who is Eva Grover: आमिर खान के सौतेले भाई का थामा था हाथ, शादी के बाद मारपीट से टूट गई एक्ट्रेस

Who is Eva Grover: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कई सेलिब्रिटीज़ को ज़िंदगी बदलने वाले फ़ैसले लेते देखा है जो बाद में पछतावे में बदल गए। ऐसी ही एक कहानी एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर की है, जिन्होंने हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान के साथ अपनी शादी में हुए दर्दनाक अनुभवों के बारे में बताया।

ईवा ग्रोवर, जो टेलीविज़न और बॉलीवुड दोनों में एक जाना-माना चेहरा हैं, ने अपने मुश्किल रिश्ते के बारे में डिटेल्स बताकर फैंस को चौंका दिया। एक्ट्रेस के मुताबिक, शादी के सिर्फ़ चार दिन बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया है।

ईवा ग्रोवर कम उम्र में शादी करना चाहती थीं

अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बात करते हुए, ईवा ने बताया कि उन्होंने हमेशा शादी करने और परिवार शुरू करने का सपना देखा था। उन्होंने बताया कि वह सिर्फ़ 16 साल की थीं जब उन्हें शादी का ख्याल आया और उन्होंने अपने आइडियल लाइफ़ पार्टनर को पाने की उम्मीद में पारंपरिक सोलह सोमवार के व्रत भी रखे।

27 साल की उम्र में, ईवा ने हैदर अली खान से एक ज़बरदस्त रोमांस के बाद शादी कर ली। एक्ट्रेस ने माना कि शादी के लिए राज़ी होने से पहले उन्होंने सिर्फ़ 18 दिनों तक उन्हें डेट किया। अपने परिवार और दोस्तों के विरोध के बावजूद, जिन्होंने उन्हें इस रिश्ते के खिलाफ़ चेतावनी दी थी, ईवा ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया।

उन्होंने याद करते हुए कहा, “मैं हैदर अली खान से मिलने के 19वें दिन उसके साथ भाग गई थी। मेरा परिवार और दोस्त इस शादी के पूरी तरह खिलाफ़ थे, लेकिन मैंने पक्का इरादा कर लिया था।”

शादी के सिर्फ़ चार दिन बाद ही असलियत का सामना

ईवा ने बताया कि शादीशुदा ज़िंदगी की असलियत लगभग तुरंत ही साफ़ हो गई। शादी के सिर्फ़ चार दिनों के अंदर, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है।

एक्ट्रेस ने दावा किया कि हैदर अक्सर उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे और उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके रिश्ते में इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ शामिल था, ऐसा कुछ जो उन्होंने अपने परिवार में कभी नहीं देखा था।

ईवा ने कहा, “मैंने कभी किसी को इतना गुस्सा होते नहीं देखा था। सब कुछ होने के बावजूद, मैंने सालों तक शादी जारी रखी, इस उम्मीद में कि चीज़ें सुधर जाएंगी।” एक बच्चा रिश्ता नहीं बचा सका

अपने एक्टिंग करियर के पीक पर, ईवा को लगता था कि परिवार शुरू करने से उनका रिश्ता मज़बूत हो सकता है। लेकिन, खबर है कि उनके बच्चे के जन्म के बाद हालात और खराब हो गए।

एक्ट्रेस ने कहा कि वह अपनी शादी में दिक्कतों के लिए हालात को दोष देती रहीं, लेकिन आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। हिम्मत जुटाकर, उन्होंने आखिरकार अपनी माँ से बात की और रिश्ते से दूर जाने का फैसला किया।

ईवा ग्रोवर ने दुख के बजाय आज़ादी को चुना

सालों तक दुख सहने के बाद, ईवा ने हैदर अली खान से अलग होने और अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने का मुश्किल फैसला किया। आज, एक्ट्रेस खुलकर अपने अनुभवों के बारे में बात करती हैं, उम्मीद करती हैं कि उनकी कहानी दूसरों को ज़िंदगी के बड़े फैसले लेने से पहले ध्यान से सोचने के लिए प्रेरित करेगी।

उनके खुलकर किए गए खुलासों ने एक बार फिर जल्दबाज़ी में हुई शादियों, टॉक्सिक रिश्तों और ज़िंदगी बदलने वाले फैसले लेते समय परिवार और दोस्तों की बात सुनने के महत्व पर बातचीत शुरू कर दी है।