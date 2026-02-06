कौन हैं Eesha Rebba? एक FIR ने हिला दिया सोशल मीडिया, बदसलूकी पर एक्ट्रेस का कड़ा कदम

कौन हैं Eesha Rebba? एक FIR ने हिला दिया सोशल मीडिया, बदसलूकी पर एक्ट्रेस का कड़ा कदम
Eesha Rebba: साउथ इंडियन एक्ट्रेस ईशा रेब्बा आजकल सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं – किसी नई फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि ऑनलाइन हैरेसमेंट के खिलाफ उठाए गए अपने बोल्ड और निडर कदम की वजह से।
एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से अश्लील और अपमानजनक कमेंट्स मिलने के बाद चुप रहने के बजाय, एक्ट्रेस ने लीगल एक्शन लेने का फैसला किया, और उनके इस कदम ने पूरे इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

ईशा रेब्बा के बोल्ड कदम ने हलचल मचा दी

एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट से अश्लील और अपमानजनक कमेंट्स मिलने के बाद, ईशा रेब्बा ने पुलिस से संपर्क किया और FIR दर्ज कराई। गाली-गलौज को नज़रअंदाज़ करने के बजाय लीगल रास्ता अपनाने के उनके फैसले की काफी तारीफ हो रही है और इसने ऑनलाइन सुरक्षा और जवाबदेही के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा शुरू कर दी है।
 अब कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं: ईशा रेब्बा कौन हैं, वह एक्ट्रेस जिसने बिना डरे ऑनलाइन ट्रोलर्स का सामना किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया?

ईशा रेब्बा कौन हैं?

कौन हैं Eesha Rebba? एक FIR ने हिला दिया सोशल मीडिया, बदसलूकी पर एक्ट्रेस का कड़ा कदम

19 अप्रैल, 1990 को वारंगल में जन्मी ईशा रेब्बा एक जानी-मानी साउथ इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और धीरे-धीरे फिल्मों में, खासकर तेलुगु इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया।

उनका एक्टिंग डेब्यू

ईशा रेब्बा ने 2012 में फिल्म लाइफ इज़ ब्यूटीफुल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उन्हें पहली लीड भूमिका तेलुगु फिल्म अंथाका मुंदू आ तरवाथा में मिली, जो 2013 में रिलीज़ हुई थी।

वह फिल्म जिसने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई

एक्ट्रेस को हाल ही में आई कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ओम शांति शांति शांतिही से व्यापक पहचान मिली, जो मलयालम फिल्म जया जया जया जया हे का रीमेक है। यह फिल्म फिलहाल सिनेमाघरों में चल रही है और इसने उन्हें ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचने में मदद की है।

वह अभी खबरों में क्यों हैं?

ईशा रेब्बा आजकल ऑनलाइन हैरेसमेंट और दुर्व्यवहार के एक गंभीर मामले की वजह से सुर्खियों में हैं। उन्होंने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक मीम/सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति ने उनके एक फिल्म प्रोजेक्ट के प्रमोशन के दौरान एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में अश्लील, अपमानजनक और मानहानिकारक कमेंट्स पोस्ट किए।

पुलिस ने जांच शुरू की

पुलिस के मुताबिक, ईशा ने अपनी शिकायत में कहा है कि ऐसी सामग्री न सिर्फ एक महिला के तौर पर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि इससे उन्हें गंभीर भावनात्मक परेशानी और सार्वजनिक अपमान भी होता है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि फिलहाल जांच चल रही है।
ईशा रेब्बा के इस कदम की काफी तारीफ हो रही है, और कई लोग इसे ऑनलाइन गाली-गलौज और ट्रोलिंग के खिलाफ एक मज़बूत संदेश मान रहे हैं—खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में।