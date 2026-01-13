Disha Patani Rumoured Boyfriend Talwiinder Singh: कौन हैं दिशा पाटनी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर सिंह?

Disha Patani Rumoured Boyfriend Talwiinder Singh: ऐसा लगता है कि दिशा पटानी की ज़िंदगी में प्यार ने एक बार फिर दस्तक दी है। नूपुर सैनन और स्टेबिन बेन की उदयपुर में हुई शादी से पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह के साथ उनकी इंटीमेट तस्वीरें वायरल होने के बाद, दोनों के डेटिंग की अफवाहें इंटरनेट पर छा गई हैं। हालांकि, न तो दिशा और न ही तलविंदर ने अभी तक अपने रिश्ते की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। तो, आखिर दिशा पटानी के कथित बॉयफ्रेंड तलविंदर सिंह कौन हैं? आइए जानते हैं।

तलविंदर सिंह सिद्धू कौन हैं?

तलविंदर सिंह सिद्धू, जिन्हें पॉपुलरली तलविंदर के नाम से जाना जाता है, एक पंजाबी सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और सॉन्गराइटर हैं। वह फिलहाल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में से एक हैं।

नवंबर 1997 में पंजाब के तरन तारन में जन्मे और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में पले-बढ़े तलविंदर को पारंपरिक पंजाबी एलिमेंट्स को हिप-हॉप, R&B, ट्रैप और सिंथ-पॉप के साथ मिलाकर एक यूनिक ग्लोबल साउंड बनाने के लिए जाना जाता है।

वह सिंगर जो अपना चेहरा छिपाकर रखते हैं

तलविंदर अपनी पर्सनैलिटी के इर्द-गिर्द एक रहस्य का माहौल बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर अपने चेहरे पर रंगीन पेंट लगाकर या उसे ढककर परफॉर्म करते हैं, और पब्लिक में अपनी पहचान ज़ाहिर नहीं करते। सिंगर ने इसे एक आर्टिस्टिक चॉइस बताया है, जो उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी पब्लिक इमेज से अलग रखने में मदद करती है।

म्यूजिक जर्नी और पॉपुलर गाने

तलविंदर ने 2018 में म्यूजिक रिलीज़ करना शुरू किया, और अपने ट्रैक SoundCloud, Spotify और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर किए। समय के साथ, उन्होंने एक मज़बूत और लॉयल फैन बेस बनाया।

उनके कुछ पॉपुलर गानों में शामिल हैं: घा, धुंधला, ख्याल, नशा, विशेज़ (पाकिस्तानी आर्टिस्ट हसन रहीम के साथ एक पॉपुलर कोलैबोरेशन), तू, फंक सॉन्ग अक्टूबर 2024 में, उन्होंने अपना डेब्यू एल्बम “मिसफिट” रिलीज़ किया, जिसमें 13 ट्रैक थे।

तलविंदर ने कई बड़े लाइव इवेंट्स में भी परफॉर्म किया है, जिसमें दुआ लिपा और जी-ईज़ी जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के लिए ओपनिंग एक्ट करना और लोलापालूजा इंडिया 2025 में परफॉर्म करना शामिल है।

दिशा और तलविंदर हाथ पकड़े हुए दिखे

हाल ही में, दिशा पटानी ने राजस्थान के उदयपुर में नूपुर सैनन और स्टेबिन बेन की शादी में शिरकत की। शादी के जश्न के कई वीडियो वायरल हो गए हैं। एक खास क्लिप में, दिशा और तलविंदर एक्ट्रेस मौनी रॉय के बिजनेसमैन पति सूरज नांबियार से बात करते हुए हाथ पकड़े हुए दिखे।

बाद में, दोनों को उदयपुर एयरपोर्ट पर भी एक साथ देखा गया, जब वे मुंबई जा रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, तलविंदर मास्क पहने हुए थे, अपनी उस आदत को बनाए रखते हुए जिसमें वह पब्लिक में अपना चेहरा नहीं दिखाते। इन मुलाकातों से उनके रिश्ते के बारे में अटकलें और तेज़ हो गई हैं।