Nupur Bora Arrest: असम की अधिकारी Nupur Bora कौन हैं? जिनके घर से मिला 90 लाख कैश और 1 करोड़ का सोना

By
Mohit Saini
-
0
61
Nupur Bora Arrest: असम की अधिकारी Nupur Bora कौन हैं? जिनके घर से मिला 90 लाख कैश और 1 करोड़ का सोना
Nupur Bora Arrest: असम की अधिकारी Nupur Bora कौन हैं? जिनके घर से मिला 90 लाख कैश और 1 करोड़ का सोना

Nupur Bora Arrest, आज समाज, दिसपुर: भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई में, असम पुलिस के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने असम सिविल सेवा (ACS) अधिकारी नूपुर बोरा को कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ़्तार किया है। उनके गुवाहाटी स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने ₹90 लाख नकद और ₹1 करोड़ से ज़्यादा मूल्य के सोने के आभूषण बरामद किए।

छापा और ज़ब्ती

उनके गुवाहाटी स्थित आवास के अलावा, एक दूसरी टीम ने बारपेटा में उनके किराए के घर की भी तलाशी ली, जिससे और सबूत मिले। गोलाघाट ज़िले की निवासी बोरा 2019 में असम सिविल सेवा में शामिल हुई थीं और गिरफ़्तारी के समय कामरूप ज़िले के गोरोइमारी में एक सर्किल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थीं।

छह महीने तक निगरानी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुलासा किया कि कई शिकायतों के बाद बोरा पिछले छह महीनों से निगरानी में थीं। ये आरोप उन पर भूमि हस्तांतरण घोटालों से जुड़े थे, जहाँ उन पर बारपेटा राजस्व मंडल में तैनाती के दौरान हिंदुओं की ज़मीन “संदिग्ध व्यक्तियों” को हस्तांतरित करने के बदले पैसे लेने का आरोप था।

राजस्व कार्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा- “जब वह बारपेटा में तैनात थीं, तो अधिकारी ने पैसे के बदले हिंदुओं की ज़मीन अवैध रूप से संदिग्ध व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दी थी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। राजस्व मंडलों में, खासकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में, भ्रष्टाचार एक गंभीर चिंता का विषय है।”

एक और अधिकारी जांच के घेरे में

सतर्कता प्रकोष्ठ ने बारपेटा के एक राजस्व अधिकारी, लाट मंडल सुरजीत डेका के आवास पर भी छापा मारा, जिन पर बोरा के साथ मिलीभगत का आरोप है। दोनों ने कथित तौर पर निजी लाभ के लिए कई संदिग्ध भूमि हस्तांतरणों में मदद की। इस चौंकाने वाली गिरफ्तारी ने एक बार फिर असम के राजस्व कार्यालयों में भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है, जिससे संवेदनशील भूमि संबंधी मामलों में शासन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

यह भी पढ़े : ITR Filing 2025 : टैक्स रिफंड में देरी होने के कई कारण ,देखे पूर्ण जानकारी