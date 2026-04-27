Who Is Ashu Reddy: कौन हैं आशु रेड्डी? खूबसूरती के साथ अब विवादों में नाम, करोड़ों की ठगी का आरोप

Who Is Ashu Reddy: तेलुगु एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक पॉपुलर चेहरा आशु रेड्डी, अपने खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड के गंभीर आरोप सामने आने के बाद विवादों में आ गई हैं। एक्ट्रेस पर एक व्यक्ति से कथित तौर पर शादी का झांसा देकर ₹9.35 करोड़ की ठगी करने का आरोप है।

खबर है कि हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) में एक केस दर्ज किया गया है, और एक FIR भी फाइल की गई है। हालांकि, आशु ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मना कर दिया है।

शुरुआती जीवन और बैकग्राउंड

आशु रेड्डी का जन्म 15 सितंबर, 1995 को डलास, टेक्सास, USA में हुआ था। बाद में वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए इंडिया आ गईं, जहाँ उन्होंने धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई।

शोहरत: सोशल मीडिया से स्टारडम तक

आशु ने एक सोशल मीडिया क्रिएटर के तौर पर अपना सफर शुरू किया, और डबस्मैश और इंस्टाग्राम लिप-सिंक वीडियो के ज़रिए लोगों का ध्यान खींचा। सामंथा रूथ प्रभु से उनकी काफ़ी मिलती-जुलती शक्ल की वजह से उन्हें फ़ैन्स के बीच “जूनियर सामंथा” निकनेम मिला, जिससे ऑनलाइन उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई।

फ़िल्मों और टेलीविज़न में एंट्री

उन्होंने 2018 में तेलुगु फ़िल्म चल मोहन रंगा से एक्टिंग में डेब्यू किया। आशु को 2019 में बिग बॉस तेलुगु सीज़न 3 में हिस्सा लेने के बाद काफ़ी पहचान मिली। बाद में वह बिग बॉस नॉन स्टॉप में दिखाई दीं, जिससे टेलीविज़न पर उनकी मौजूदगी और मज़बूत हुई।

सिर्फ़ एक एक्ट्रेस से कहीं ज़्यादा

एक्टिंग के अलावा, आशु रेड्डी ने एक टीवी होस्ट के तौर पर भी काम किया है और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वह अपने फ़ैशन और ब्यूटी कंटेंट के लिए जानी जाती हैं, और फ़ैन्स के बीच उनकी डिजिटल मौजूदगी मज़बूत बनी हुई है।

वह अब ख़बरों में क्यों हैं?

एक्ट्रेस अभी अपने ख़िलाफ़ दर्ज धोखाधड़ी के केस की वजह से सुर्ख़ियों में हैं। हालाँकि आरोप गंभीर हैं, आशु ने सार्वजनिक रूप से उन्हें नकारते हुए कहा है कि वह बेगुनाह हैं।

सोशल मीडिया सेंसेशन से लेकर तेलुगु एंटरटेनमेंट में एक जाना-माना नाम बनने तक, आशु रेड्डी का सफ़र काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। लेकिन, चल रहे विवाद ने अब उन्हें लोगों की कड़ी जांच के दायरे में ला दिया है, और सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है।