Abhishek Bachchan की ऑन-स्क्रीन बेटी कौन? Daldal में Samara Tijori निभाएंगी दमदार रोल

Samara Tijori: Amazon Prime Video की आने वाली हिंदी एक्शन क्राइम थ्रिलर दलदल जल्द ही स्क्रीन पर आने वाली है। मेकर्स ने बुधवार, 21 जनवरी, 2026 को फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया, जिसमें दर्शकों को एक खतरनाक सीरियल किलर की तलाश पर आधारित एक दिलचस्प कहानी की झलक मिली। भूमि पेडनेकर के साथ, फिल्म में एक्ट्रेस समारा तिजोरी भी एक अहम रोल में हैं। इसके साथ ही, कई दर्शक अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर समारा तिजोरी कौन हैं?

समारा तिजोरी एक स्टार किड हैं

अगर तिजोरी सरनेम आपको जाना-पहचाना लग रहा है, तो आप बिल्कुल सही हैं। समारा तिजोरी एक जाने-माने फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि, सिर्फ अपने बैकग्राउंड पर निर्भर रहने के बजाय, वह इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं।

समारा तिजोरी कौन हैं?

समारा तिजोरी मशहूर फैशन डिज़ाइनर शिवानी तिजोरी और पॉपुलर एक्टर-डायरेक्टर दीपक तिजोरी की बेटी हैं। दीपक तिजोरी जो जीता वही सिकंदर, कभी हां कभी ना और बादशाह जैसी फिल्मों में अपनी यादगार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं।

एक्टिंग और डांस में ट्रेंड

समारा ने अपने फिल्मी बैकग्राउंड के बावजूद कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने जेफ गोल्डबर्ग एक्टिंग स्टूडियो में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जहाँ उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को सीखा। इसके अलावा, वह कथक, जैज़ और कंटेम्पररी डांस में भी माहिर हैं, जो उन्हें एक ऑलराउंडर परफॉर्मर बनाता है।

पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी अव्वल

समारा की प्रतिभा एक्टिंग और डांस तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से पूरी की और 16 साल की उम्र में वह अजमेर के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल चली गईं। वहाँ, उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि फुटबॉल में नेशनल लेवल पर अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व भी किया, जिससे उनके स्पोर्ट्स स्किल्स भी सामने आए।

समारा तिजोरी कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

मुंबई लौटने के बाद, समारा ने सोफिया कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। उनके एकेडमिक बैकग्राउंड ने उनके एक्टिंग के चुनाव में अहम भूमिका निभाई है, यही वजह है कि वह आम कमर्शियल सिनेमा के बजाय मीनिंगफुल, लेयर्ड रोल पसंद करती हैं।

समारा तिजोरी का एक्टिंग डेब्यू

समारा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2021 की फिल्म बॉब बिस्वास से की, जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन की बेटी का रोल निभाया था। हालांकि, उन्हें 2022 में वेब सीरीज़ मासूम से ज़्यादा पहचान मिली, जिसमें वह बोमन ईरानी के साथ लीड रोल में नज़र आईं।

दलदल में समारा तिजोरी का रोल

अब, समारा तिजोरी दलदल में नज़र आने वाली हैं, जहाँ वह एक पत्रकार का रोल निभाती दिखेंगी। यह फ़िल्म विश धामीजा के नॉवेल भिंडी बाज़ार पर आधारित है और इसकी कहानी मुंबई की पृष्ठभूमि पर सेट है। फ़िल्म में भूमि पेडनेकर एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रही हैं जो एक बेरहम सीरियल किलर को पकड़ने के मिशन पर है।

अपनी दमदार परफॉर्मेंस और सोच-समझकर रोल चुनने की वजह से, समारा तिजोरी साफ़ तौर पर बॉलीवुड एक्टर्स की नई पीढ़ी में एक उभरती हुई टैलेंट हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है।

