WHO Ebola Outbreak: डब्ल्यूएचओ ने इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया

WHO Ebola Outbreak, (आज समाज), नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी के बाद एक बार फिर दुनिया पर ऐसे ही संकट का खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा इबोला वायरस का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अफ्रीका के कुछ देशों में इस रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। वहां कई लोगों की मौतें भी हुई हैं।

डब्ल्यूएचओ ने अस्थायी सिफारिशें जारी कीं

डब्ल्यूएचओ की आईएचआर आपातकालीन समिति ने 22 मई को अस्थायी सिफारिशें जारी कीं, जिनका उद्देश्य प्रवेश बिंदुओं पर बीमारी की निगरानी को मजबूत करना है ताकि उन यात्रियों की पहचान, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग और प्रबंधन किया जा सके जो उन क्षेत्रों से आ रहे हैं जहां बुंडीबुग्यो वायरस की पुष्टि हुई है और जिनमें बुखार के अस्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं। साथ ही, समिति ने उन क्षेत्रों की यात्रा न करने की भी सलाह दी है जहां बुंडीबुग्यो वायरस की पुष्टि हुई है।

भारत सरकार भी अलर्ट

डब्ल्यूएचओ ने हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर), 2005 के तहत, स्थिति को 17 मई 2026 को ‘अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल’ (पीएचईआईसी) घोषित किया। भारत सरकार भी खतरे को देखते हुए अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।

गैर-जरूरी यात्राओं को स्थगित करना ही समझदारी

केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों को युगांडा, दक्षिण सूडान और कांगो की यात्रा करने से पूरी तरह बचने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक इन देशों की गैर-जरूरी यात्राओं को स्थगित किया जाना ही समझदारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि जो लोग उक्त देशों में रह रहे हैं या बहुत आवश्यक होने पर यहां की यात्रा कर रहे हैं, वह सभी जरूरी स्वास्थ्य गाइडलाइंस को फॉलो करें।

अफ्रीका में भी इमरजेंसी

अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (अफ्रीका सीडीसी) ने भी इबोला वायरल को लेकर चेतावनी जारी की है। कांगो और युगांडा को प्रभावित करने वाले इबोला वायरस के ‘बुंडीबुग्यो स्ट्रेन’ को अफ्रीका सीडीसी ने आधिकारिक तौर पर ‘महाद्वीपीय सुरक्षा का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल’ (पीएचईसीएस) घोषित किया है।

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