Bigg Boss 19 में कौन छाया इस हफ्ते? टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट ने मचा दी हलचल

Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 भारत के सबसे पसंदीदा रियलिटी शो में से एक के तौर पर सुर्खियों में बना हुआ है। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह शो ड्रामा, ट्विस्ट और हाई-वोल्टेज एंटरटेनमेंट देता है—जो दर्शकों को हर दिन बांधे रखता है। अब, सोशल मीडिया हैशटैग ट्रेंड्स के आधार पर इस हफ़्ते के टॉप 5 सबसे चर्चित कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ गई है। आइए देखते हैं कि इस हफ़्ते चार्ट में कौन सबसे आगे है।

इस हफ़्ते के टॉप 5 कंटेस्टेंट — कौन शामिल हुआ?

लाइवफीड अपडेट्स के अनुसार, रैंकिंग हर कंटेस्टेंट के लिए इस्तेमाल किए गए हैशटैग की संख्या पर आधारित है। और इस हफ़्ते, मुकाबला कड़ा है!

1. फरहाना भट्ट – 501.5K हैशटैग

लिस्ट में सबसे ऊपर फरहाना भट्ट हैं, जिन्होंने 501.5K हैशटैग मेंशन के साथ सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। उनकी पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे वे इस हफ़्ते की सबसे मज़बूत दावेदार बन गई हैं।

2. अमाल मलिक – 357.1K हैशटैग

दूसरे नंबर पर म्यूज़िशियन अमाल मलिक हैं, जिनके 357.1K हैशटैग हैं। फ़ैन लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे वे टॉप टियर में मज़बूती से बने हुए हैं।

3. गौरव खन्ना – 336.8K हैशटैग

लीडरबोर्ड पर तीसरे नंबर पर टीवी एक्टर गौरव खन्ना हैं, जिनके 336.8K हैशटैग हैं। उनका फ़ैनबेस साफ़ तौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव और लाउड है।

4. तान्या मित्तल – 312.9K हैशटैग

चौथे नंबर पर तान्या मित्तल हैं, जिनके 312.9K हैशटैग हैं। उनका गेमप्ले और पर्सनैलिटी दर्शकों के दिल को छू रही है।

5. अशनूर कौर – 167.7K हैशटैग

लिस्ट को खत्म करते हुए, अशनूर कौर 167.7K हैशटैग मेंशन के साथ पांचवें नंबर पर हैं। दूसरों के मुकाबले कम नंबर होने के बावजूद, वह इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले कंटेस्टेंट में से एक हैं।

शो अपने ग्रैंड फिनाले के करीब

जैसे-जैसे शो अपने ग्रैंड फिनाले के करीब आ रहा है, फैंस के बीच एक्साइटमेंट अपने चरम पर है। इन टॉप पांच कंटेस्टेंट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ती जा रही है क्योंकि दर्शक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के बारे में जोश से बहस कर रहे हैं।

हाल ही में, कुनिका सदानंद को फिनाले वीक से ठीक पहले घर से निकाल दिया गया था, जो दर्शकों के लिए एक बड़ा झटका था। घर के अंदर उनके अच्छे स्वभाव और कोशिशों के बावजूद, उनके बाहर होने से कई फैंस निराश हुए हैं।

