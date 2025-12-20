Ankita Lokhande Birthday Photos: अंकिता लोखंडे की बर्थडे पार्टी में कौन-कौन हुआ शामिल हुआ? देखें तस्वीरें

टीवी सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने 19 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया
Ankita Lokhande Birthday Photos, (आज समाज), मुंबई: टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने 19 दिसंबर को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बर्थडे बैश की तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही बहुत अच्छा कैप्शन भी लिखा है। उनका ये पोस्ट फैंस को पसंद आ रहा है।
अपनी बर्थडे पार्टी में अंकिता लोखंडे ने ग्रीन कलर की आॅफ शोल्डर टॉप और मैचिंग स्कर्ट वियर की। साथ ही नेकलेस, मिनिमल मेकअप और ओपन हेयर के साथ उन्होंने अपने इस लुक को स्टाइलिश बनाया है। एक्ट्रेस के पति विकी जैन भी उनके साथ इन फोटोज में नजर आ रहे हैं।

एल्विश यादव, समर्थ जुरैल, जैद दरबार और मोहित कालरा भी पहुंचे

एल्विश यादव, समर्थ जुरैल, जैद दरबार और मोहित कालरा भी अंकिता के बर्थडे पार्टी में पहुंचे। उन्होंने इन सभी के साथ ग्रुप फोटो शेयर की है, जिसमें सभी अंकिता के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं और चेहरे पर स्माइल है।

फैंस ने कमेंट कर दी बधाई

इस फोटो में अंकिता के साथ मन्नारा चोपड़ा, आरती सिंह और एक्ट्रेस खानजादी भी पोज देते हुए दिखाई दे रही हैं। एक्ट्रेस बर्थडे बैश पर अपनी सहेलियों के साथ खूब एंजॉय कर रही हैं। फैंस कमेंट में उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।

दोस्ती भगवान का दिया हुआ तोहफा

इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में अपने दोस्तों की तारीफ करते हुए लिखा- दोस्ती भगवान का दिया हुआ तोहफा होता है, जो बिना किसी मेहनत के बनता है। जबकि रिश्ते हम खुद बनाते हैं, समय, प्यार, समझ और प्रयास के साथ। अक्सर हमें यह एहसास नहीं होता कि दोस्ती और रिश्ते हमारी जिंदगी को कितनी गहराई से बदल देते हैं।

उन्होंने आगे लिखा- खुशी के पलों में बहुत कम लोग हमारे साथ खुश होते हैं। दुख के समय वही लोग हमारे साथ बैठते हैं, बिना कुछ कहे, बस हमारे लिए मौजूद रहते हैं। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं कि मुंबई जैसे बड़े शहर में मुझे मेरे अपने लोग मिले। जिनसे में अपनी खुशी भी, आंसू और हंसी बाट सकती हूं।

उन्होंने ये भी लिखा, मेरे जन्मदिन पर आप सभी का साथ, आपका प्यार और आपकी मौजूदगी ने मुझे ये महसूस कराया कि जिंदगी सच में कितनी खूबसूरत है। मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। इस प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आप सभी दोस्तों ने परिवार की तरह साथ दिया है।