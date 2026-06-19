Kriti Sanon-Rashmika Mandanna: ‘कॉकटेल 2’ की किस एक्ट्रेस के पास ज्यादा दौलत?

फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम हैं कृति सेनन और रश्मिका मंदाना

Kriti Sanon-Rashmika Mandanna, (आज समाज), मुंबई: कृति सेनन और रश्मिका मंदाना दोनों ही फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम हैं। दोनों होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर के साथ दिखी हैं। ये फिल्म आज यानी 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

कॉकटेल 2 को लेकर शाहिद कपूर तो चर्चा में हैं ही, साथ ही कृति और रश्मिका भी खूब सुर्खियों में बनी हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों एक्ट्रेसेस को एक साथ फिल्म के प्रमोशन में देखा जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है।

कितनी है दोनों की नेटवर्थ

कृति सेनन ने साल 2014 में तेलुगु फिल्म Nenokkadine से अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था। उसी साल उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आज के समय में उनकी नेटवर्थ रिपोर्ट्स में 82 करोड़ रुपये बताई जाती है।

रश्मिका मंदाना की बात करें तो उन्होंने साल 2016 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने साउथ के साथ के साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। रश्मिका ने भी अपने करियर में खूब दौलत कमाई है। रिपोर्ट की मानें तो उनकी नेटवर्थ 66 करोड़ रुपये है।

कॉकटेल 2 के लिए मिले 15-15 करोड़ रुपए

यानी दौलत के मामले में कृति सेनन अपनी को-स्टार रश्मिका मंदाना से आगे हैं। कॉकटेल 2 के लिए दोनों एक्ट्रेसेस ने तगड़ी फीस चार्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इस पिक्चर के लिए दोनों को 15-15 करोड़ रुपये मिले हैं।

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