Land of Blue Mountain: जहां पहाड़ दिखते हैं नीले! जानिए भारत के इस खास राज्य की पूरी कहानी

Land of Blue Mountain: भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अलग पहचान, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता है। इनमें से एक खास राज्य है जिसे मशहूर तौर पर “नीले पहाड़ों की भूमि” कहा जाता है।

वह राज्य मिज़ोरम है।

लेकिन मिज़ोरम को नीले पहाड़ों की भूमि क्यों कहा जाता है? आइए इस दिलचस्प नाम के पीछे का कारण जानते हैं।

मिज़ोरम: नीले पहाड़ों की भूमि

उत्तर-पूर्वी भारत में स्थित, मिज़ोरम देश के सबसे खूबसूरत और कम खोजे गए राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी आइजोल है, जो लुढ़कती पहाड़ियों के ऊपर खूबसूरती से बसी है।

इस राज्य को नीले पहाड़ों की भूमि का खिताब इसकी लुभावनी पहाड़ी श्रृंखलाओं से मिलता है, जो अक्सर दूर से नीली दिखाई देती हैं। यह शानदार दृश्य प्रभाव घने जंगलों, कोहरे और वायुमंडलीय स्थितियों के मेल से होता है, खासकर सुबह और मानसून के मौसम में।

नीले रंग के पीछे का रहस्य

मिज़ोरम की सबसे ऊंची चोटी, फवंगपुई, को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। आसपास की पहाड़ियाँ हरी-भरी हरियाली और घने बांस के जंगलों से ढकी हुई हैं। जब कोहरा और नमी सूरज की रोशनी के साथ मिलते हैं, तो पहाड़ियाँ नीले रंग की झलक दिखाती हैं, जिससे एक अलौकिक और जादुई परिदृश्य बनता है। यह प्राकृतिक घटना मिज़ोरम को एक ऐसी जगह बनाती है जहाँ प्रकृति पहाड़ियों को नीले रंग से रंगती है।

प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता

मिज़ोरम को ये चीजें मिली हैं:

गहरी घाटियाँ और झरने

घने बांस के जंगल

दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों के साथ समृद्ध जैव विविधता

राज्य की अछूती सुंदरता इसे प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकर्स और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग बनाती है।

वह संस्कृति जो मिज़ोरम को अलग बनाती है

अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, मिज़ोरम अपनी जीवंत मिज़ो संस्कृति के लिए जाना जाता है। चापचर कुट जैसे त्योहार पारंपरिक नृत्य, संगीत और सामुदायिक भावना को दिखाते हैं। राज्य में एक बड़ी ईसाई आबादी भी है, जो इसकी जीवन शैली, वास्तुकला और सामाजिक मूल्यों को बहुत प्रभावित करती है।

मिज़ोरम का संक्षिप्त इतिहास

मिज़ोरम आधिकारिक तौर पर 20 फरवरी, 1987 को भारत का 23वां राज्य बना। इससे पहले, 1972 तक, यह असम का एक जिला था। समय के साथ, इसने एक अलग पहचान और प्रशासनिक ढांचा विकसित किया, और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अपनी जगह बनाई।

मिज़ोरम में बोली जाने वाली भाषाएँ

राज्य में मुख्य भाषा मिज़ो बोली जाती है, जबकि अंग्रेज़ी का इस्तेमाल भी सरकारी और एजुकेशनल कामों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है।

भौगोलिक रूप से, मिज़ोरम एक खास जगह पर है, इसकी सीमाएँ पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती हैं, जिससे इसका सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग