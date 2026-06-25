Saloni Bhabhi: अब कहां हैं मिर्जापुर की सलोनी भाभी

कभी इंडियन आइडल से हुई थीं रिजेक्ट, बन चुकी हैं ‘सीता’

Saloni Bhabhi, (आज समाज), मुंबई: मिजार्पुर: द मूवी’ जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म का टीजर भी आने वाला है, इसी बीच आज वेब सीरीज मिजार्पुर के एक पॉपुलर किरदार के बारे में आपको बताएंगे। दद्दा त्यागी की बहू और भरत त्यागी की पत्नी सलोनी का रोल करने वाली एक्ट्रेस याद है? अब कहां हैं नेहा सरगम? नेहा सरगम ने ही वेब सीरीज मिर्जापुर में सलोनी त्यागी का रोल किया था।

जिस किरदार को हर किसी का काफी प्यार मिला था। दरअसल नेहा सरगम बिहार के पटना ही रहने वाली हैं। एक्ट्रेस होने के साथ ही वो सिंगर भी हैं। इंडियन आइडल 2 के लिए उन्होंने आॅडिशन भी दिया था। पर लिरिक्स भूलने की वजह से रिजेक्ट हो गई थीं।

नेहा सरगम ने चांद छुपा बादल में से करियर की शुरूआत की थी। इसके अलावा ये रिश्ता क्या कहलाता है, सपने बाबुल का बिदाई, हार जीत में भी काम करती नजर आई हैं। साल 2012 में आई रामायण में एक्ट्रेस ने माता सीता का रोल किया था। अब भी नेहा सरगम लगातार काम कर रही हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए एक्ट्रेस को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था।

नेहा को इंस्टाग्राम पर लाखों लोग फॉलो करते हैं। वो जैकी श्रॉफ की हॉरर फिल्म खेती फिल्म का हिस्सा भी हैं, जिसकी अबतक रिलीज डेट सामने नहीं आई है। नेहा सरगम ने परमअवतार श्री कृष्णा में लक्ष्मी का किरदार निभाया। साथ ही यशोमति मैया के नंदलाला में यशोदा का रोल भी कर चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस अक्सर ग्लैमरस लुक्स शेयर करती रहती हैं। नेहा सरगम 38 साल की हो चुकी हैं और कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं।

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