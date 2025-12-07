UP Breaking, (आज समाज), चंदौली : उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सकलडीहा क्षेत्र में एक हैरतंगेज करने वाला मामला सामने आया, जहाँ एक युवक ने एक बुजुर्ग को लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया वो भी सिर्फ इसलिए कि बुजुर्ग उससे पूछता था कि उसकी शादी कब होगी, क्योंकि युवक की उम्र 30 साल हो चुकी है। युवक को बुजुर्ग द्वारा बार-बार पूछे जाने वाले इस सवाल से चिढ होती थी, इसलिए उसने बुजुर्ग को मौत के घात उतार दिया।

लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला

जानकारी मुताबिक उमाशंकर मौर्य (62) रोजाना की तरह सुबह करीब 5 बजे सैर के लिए निकले, जैसे ही वो अमदरा-सकलडीहा रोड पर स्टेशन के आगे पहुंचे, तभी उसी गांव के रहने वाले बृजेश यादव ने अचानक उमाशंकर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान उमाशंकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को भी हिरासत में ले लिया है।

घटना से स्थानीय लोगों में गहरा रोष व्याप्त

वहीं इस दिल दहला देने वाली घटना से स्थानीय लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। बताया जा रहा है कि मृतक उमाशंकर स्थानीय व्यापारी थे, सबके साथ अच्छा मेल-जोल था। उनकी मौत हर कोई गमगीन है और इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सकलडीहा सर्किल ऑफिसर (सीओ) स्निग्धा तिवारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी बृजेश यादव को गिरफ्तार कर लिए है। पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है।

