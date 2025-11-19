Subrahmanya Sashti: कब मनाई जाएगी सुब्रह्मण्य षष्ठी, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

भगवान कार्तिकेय को समर्पित है यह दिन

Subrahmanya Sashti, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म शास्त्रों में सुब्रह्मण्य षष्ठी के पर्व का वर्णन मिलता है। सुब्रह्मण्य षष्ठी को स्कंद षष्ठी या मुरुगन षष्ठी के नाम से भी लोग जानते हैं। ये पर्व भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है, जिन्हें मुरुगन और सुब्रहमन्य आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ता है। दक्षिण भारत में लोग इस पर्व को विशेष रूप से मनाते हैं।

सुब्रह्मण्य षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय का विधि-विधान से पूजन किया जाता है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। इस दिन पूजन और व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। सुख, समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस माह में सुब्रह्मण्य षष्ठी कब मनाई जाएगी? साथ ही जानते हैं सुब्रह्मण्य षष्ठी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि।

शुभ मुहूर्त

मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 25 नवंबर को रात 10 बजकर 56 मिनट पर शुरू हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 नवंबर देर रात 12 बजकर 1 मिनट पर होगा। ऐसे में मार्गशीर्ष माह में सुब्रह्मण्य षष्ठी का पर्व बुधवार, 26 नवंबर को मनाया जाने वाला है।

सुब्रह्मण्य षष्ठी पूजा विधि