Varun Dhawan: जब वरुण धवन ने की धुरंधर के डायरेक्टर की पत्नी संग फिल्म

Varun Dhawan, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर वरुण धवन जल्द ही सनी देओल के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर के सीक्वल बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। देशभक्ति पर बेस्ड इस फिल्म की चर्चा के बीच हम आपको वरुण की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बैक टू बैक हिट रहीं उनकी 11 फिल्मों में चौथी पिक्चर बनी थी। इस पिक्चर में वरुण ने रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ स्क्रीन शेयर की थी।

साल 2012 में किया था डेब्यू

वरुण धवन ने हिंदी सिनेमा में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के बाद बतौर एक्टर अपना डेब्यू साल 2012 में किया था। उनकी पहली फिल्म स्टूडेंट आॅफ द ईयर थी। इस पिक्चर से उनके साथ आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी डेब्यू किया था। ये फिल्म हिट साबित हुई थी। अपने करियर में वरुण कई एक्ट्रेस संग रोमांस कर चुके हैं। यामी गौतम के साथ भी उन्होंने एक फिल्म में काम किया था। इस फिल्म ने साल 2015 में सिनेमाघरों में दस्तक दी थी।

जब पहली बार बनी वरुण-यामी की जोड़ी

इस फिल्म का नाम है बदलापुर। ये क्राइम फिल्म 20 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी। इसमें वरुण और यामी ने पति-पत्नी का किरदार निभाया था। ये दोनों की साथ में पहली और इकलौती फिल्म थी। इसके बाद से अब तक दोनों ने किसी और फिल्म में साथ काम नहीं किया है।

बॉक्स आॅफिस पर हिट निकली थी फिल्म

बदलापुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी, राधिका आप्टे, दिव्या दत्ता, प्रतिमा काजमी और विनय पाठक जैसे कलाकार भी थे। इसका डायरेक्शन श्रीराम राघवन ने किया था। 27 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 80 करोड़ रुपये की कमाई की थी और ये टिकट खिड़की पर हिट साबित हुई थी।

वरुण ने दी थीं लगातार 11 हिट फिल्में

वरुण धवन अपने करियर में लगातार 11 हिट फिल्में दे चुके हैं। इसमें बदलापुर भी शामिल रही है। इसकी शुरूआत उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट आॅफ द ईयर से हुई थी। इसके बाद उनकी मैं तेरा हीरो, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, एबीसीडी 2, बदलापुर, दिलवाले, ढिशूम, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जुड़वा 2, अक्टूबर और सुई धागा जैसी फिल्में भी लगातार हिट हुई थीं।