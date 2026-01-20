Dilip Kumar: जब बॉलीवुड के इस सुपरस्टार ने पाकिस्तानी पीएम को किया था फोन, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Dilip Kumar: जब हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े दिग्गजों की बात होती है, तो दिलीप कुमार उनमें सबसे ऊपर खड़े होते हैं। भारत के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले दिलीप कुमार न सिर्फ़ एक फिल्मी आइकन थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो देश और उसके लोगों की बहुत परवाह करते थे।

बहुत कम लोग जानते हैं कि इतिहास के एक तनावपूर्ण पल में, दिलीप कुमार ने एक बार पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ से सीधे बात की थी। तो इस असाधारण फ़ोन कॉल की वजह क्या थी? आइए करीब से देखते हैं।

जब दिलीप कुमार ने फ़ोन उठाया

यह घटना 1999 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष चल रहा था। जैसे-जैसे सीमा पर तनाव बढ़ा, दिलीप कुमार ने दोनों देशों के बीच शांति की अपील करने की कोशिश की।

जिस जगह अब पाकिस्तान है, वहीं पैदा हुए दिलीप कुमार को सीमा पार भी बहुत सम्मान मिलता था। उनकी जड़ों और वैश्विक कद ने उन्हें एक अनोखी आवाज़ दी जो दोनों तरफ़ गूंजती थी।

यह कॉल अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर किया गया था

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ऐतिहासिक फ़ोन कॉल तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुझाव पर किया गया था। स्क्रीन की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिलीप कुमार ने व्यक्तिगत रूप से नवाज़ शरीफ़ से बात की और स्थिति पर अपनी निराशा व्यक्त की।

उन्होंने कथित तौर पर कहा, “मियां साहब, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपने हमेशा खुद को भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के समर्थक के रूप में पेश किया है।”

दिलीप कुमार ने नवाज़ शरीफ़ से क्या कहा?

माना जाता है कि दिलीप कुमार ने संघर्ष के भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव पर भी ज़ोर दिया था। एक भारतीय मुसलमान के तौर पर बोलते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से भारत में मुसलमानों को असुरक्षित महसूस हो रहा है।

उन्होंने कथित तौर पर कहा कि ऐसे समय में, कई लोगों के लिए अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, और उन्होंने नवाज़ शरीफ़ से स्थिति को नियंत्रित करने और दुश्मनी कम करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

क्या इस कॉल से कोई फ़र्क पड़ा?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिलीप कुमार के हस्तक्षेप के बाद, तनाव कुछ समय के लिए कम हुआ। हालांकि संघर्ष आखिरकार जारी रहा और युद्ध लगभग तीन महीने तक चला, लेकिन उनके फ़ोन कॉल को बातचीत के ज़रिए संकट को कम करने की एक ईमानदार कोशिश के तौर पर देखा गया। सिर्फ़ एक सुपरस्टार से कहीं ज़्यादा

यह एपिसोड एक बार फिर बताता है कि दिलीप कुमार सिर्फ़ एक महान एक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राजनेता जैसे व्यक्ति भी थे जो शांति, इंसानियत और सिनेमा से परे ज़िम्मेदारी में विश्वास रखते थे।

